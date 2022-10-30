6 фильмов с идеями для костюма на Хэллоуин

«Живые люди игнорируют странное и необычное». («Битлджус», 1988)

Пожалуй, в мире хватает странностей, но, вот, чтобы найти интересные, захватывающие странности, в них нужно по-настоящему верить. Остается всего пара дней до Хэллоуина — дня, когда граница между миром реальным и потусторонним становится невероятно тонка. И, с одной стороны это может ужасать, а с другой — вдохновить на фантазии и приключения.

В преддверии Дня всех святых предлагаем погрузиться в атмосферу мрачного праздника за просмотром фильмов, где можно, к тому же, подглядеть идею для костюма.

«Битлджус», 1988

Начнем с непревзойденной классики — черной комедии Тима Бертона о привидениях, которые изо всех сил пытаются выжить из своего дома живых жильцов. В картине можно заметить отсылки к таким произведениям, как «Кентервильское привидение» Оскара Уайльда и «Дюна» Фрэнка Герберта. Главные роли исполнили Алек Болдуин, Джина Дэвис, Майкл Китон и Вайнона Райдер.

Образы из этого фильма давно стали иконными для Хэллоуина, но, что самое приятно, их не так уж и сложно воплотить в жизни. Обратитесь к сцене свадебной церемонии — старомодный мужской костюм с характерной прической главного героя и пышного красное платье невесты-призрака. Или же поддайтесь готическому веянию героини Вайноны Райдер — облачитесь в черное и сделайте рваную челку, невероятно модную в этом году.

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«Реальные упыри», 2014

Гениальное мокьюментари Тайки Вайтити и Джемейна Клемента поможет наиболее точно воплотить образ вампира — ведь в фильме все как нельзя документально. Комедия рассказывает о непростой жизни вампиров-соседей в современном мире, где приходится мыть посуду, проходить фейсконтроль в клуб, отгонять от себя энергетического вампира и тд.

Виаго, Владислав, Дикон и Петир — вампиры разных эпох, которые пытаются приспособиться к новому миру, но не забывают, откуда они родом. Молчаливый Петир, самый старший из них, напоминает вампира из «Носферату». Брутальный Владислав — тот самый властитель Валахии Влад Цепеш. Вальяжный Дикон когда-то состоял в рядах тайной вампирской армии Гитлера, а сейчас старается следить за модными трендами. А Виаго — главный эстет и романтик, который всегда все делает ради любви.

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«Американская история ужасов», 2011 – настоящее время

Сериал Райана Мёрфи и Брэда Фэлчака уже насчитывает 13 сезонов, каждый из которых посвящен отдельной теме ужасов. Эта хоррор-антология объединила таких актеров, как Джессика Лэнг, Сара Полсон, Кэти Бейтс, Фрэнсис Конрой, Эвана Питерса, Эмму Робертс и др.

Для поиска вашего идеального наряда, можно сначала изучить темы сезонов, чтобы выбрать наиболее подходящую вашей «темной стороне». Например, Первый сезон рассказывает о трагичных жизнях, призраках прошлого и поиске понимания среди людей. Второй сезон посвящен психбольнице и ее нынешним и прошлым жителям. В третьем сезоне вы увидите ведьм, которые пытаются спасти свой вид от вымирания. Четвертый сезон расскажет об одном из последних «Цирков уродов» 1950-х годов. Пятый сезон расскажет о секретах одного отеля (в этом же сезоне играет Леди Гага). А, к примеру, восьмой сезон повествует об ядерных взрывах и апокалипсисе.

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«Суспирия», 2018

Предлагаем обратиться к ремейку фильма Дарио Ардженто 1977 года, который снял Лука Гуаданьино. В каст актеров вошли: Тильда Суинтон, Дакота Джонсон, Хлоя Грейс Морец, Миа Гот и Джессика Харпер, исполнившая главную роль в оригинальном фильме. И кроме того, музыку к фильму написал и исполнил Том Йорк.

История девушки Сьюзи, которая приехала в берлинскую академию учиться хореографии, а столкнулась со всепоглощающим злом, насыщена эстетскими образами танцовщиц-ведьм. Рыжие волосы и кровавой-красные костюмы, свободные накидки и едва прикрывающие тело алые нити, в которых танцуют героини. Включайте протяжные ноты вокалиста Radiohead, наряжайтесь и танцуйте!

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«Иччи», 2020

Этот хоррор Костаса Марсаана — один из тех самых фильмов нового якутского кино. Здесь показан современный быт людей, живущих в далеких северных лесах, их вера в потустороннее, сила этих жителей иного мира и тонкая грань этого биполярного мира.

В «Иччи» почти не появляются какие-то неизвестные создания, мы все время находимся с людьми, которые ощущают присутствие этих невиданных сил вокруг. Однако, история сама по себе настолько колоритна, что если вас привлекают необычные фольклорные персонажи, то вы легко проникнитесь атмосферой затерянных холодных земель и вдохновитесь шаманскими духами.

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«С нуля», 2022

Российский драматический сериал Василия Бархатова рассказывает о блеске и гламуре нулевых. По сюжету, в 2008 году двоюродные сестры, которые мечтают о красивой жизни, решают покорить Москву. Потеряв друзей, семью и прежних себя, они встречаются вновь через 12 лет.

Эпоха нулевых — простор для самых смелых дизайнерских фантазий. Вспомните мини-платья в сверкающих пайетках, туфли на невероятной платформе, рваные джинсы, леопардовые принты, вездесущий розовый цвет и золото. И кстати, одна из главных сцен проекта происходит непосредственно во время Хэллоуина.

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