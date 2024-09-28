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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RU60% пользователей читают фанфики, а 75% digital-авторов хотели бы начать публиковать такие...

60% пользователей читают фанфики, а 75% digital-авторов хотели бы начать публиковать такие произведения

editor
By editor
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Книжный сервис Литрес провел исследование и узнал, как пользователи и digital-авторы относятся к фанфикам. Большая часть опрошенных считают этот вид творчества полноценной литературой: 53% авторов и 83% людей, не связанных с писательской деятельностью. При этом сочинить историю по мотивам популярных произведений чаще хотели бы респонденты, уже публикующие книги, чем обычные пользователи (75% против 60%).

Книжный сервис Литрес решил узнать, какое отношение к фанфикам, любительским сочинениям по мотивам оригинальных популярных произведений, у пользователей и digital-авторов. В опросе приняло участие более 1000 человек. Выяснилось, что 60% пользователей читают фанфики, а 10% из них делают это каждый день. 

Самой главной причиной для чтения фанфиков аудитория пользователей назвала «желание снова встретиться с любимыми персонажами» — 73%. В свою очередь, 62% нравится погружаться в уже знакомые вселенные, а 45% признались, что они хотят наблюдать за пересечением героев и миров из разных книг. 73% респондентов, принявших участие в исследовании, считают фанфики полноценными произведениями, 60% задумывались о написании собственного. Среди любимых жанров участники опроса назвали фэнтези (67%), романтику (59%), приключения (46%), детектив (38%) и фантастику (36%).

Среди digital-авторов 75% когда-либо хотели написать фанфик, 60% уже имеют за плечами такой опыт, а 68% писателей из тех, что уже публиковали их, хотят продолжить развиваться в этом направлении. Среди преимуществ подобного творчества респонденты отметили возможность воплощения большего числа креативных идей (33%), способность отвлечься и отдохнуть от собственных книг (21%) и расширение аудитории за счет пересечения персонажей и миров из разных произведений (15%). 

К идее использования своих персонажей или мира в фанфиках других писателей положительно относятся 48% digital-авторов, 33% сохраняют нейтралитет в данном вопросе, а 69% авторов рассказали, что по их по произведениям уже существует фанатское творчество.

Изображение предоставлено VipArt24.ru для АртМосковии © Творческая мастерская NESNOVA™

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