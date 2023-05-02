7 лет – 7 событий: Частная филармония «Триумф» празднует День рождения!

Единственная в России частная филармония «Триумф» празднует день рождения. «Триумф» открылся в мае 2016 года, в историческом здании электротеатра начала ХХ века, идея создания независимого камерного концертного зала принадлежит, тогда еще художественному руководителю Пермского театра оперы и балета и дирижеру Теодору Курентзису. За семь лет «Триумф» стал знаковым местом на музыкальной карте страны, теперь это не только разножанровый концертный зал, известный далеко за пределами Перми, но и продюсерский центр, создающий свои проекты, осуществляющий гастрольную деятельность, а с этого года еще и выставочное пространство, работающее с молодыми художниками.

В этом году «Триумф» избрал концепцию празднования 7 лет - 7 событий, чтоб показать весь жанровый спектр филармонии, от концертов сложной академической музыки до дарквейва на стыке техно и фольклора.

Начнутся праздничные события 8 мая с проекта «Немое кино в Триумфе», на этот раз на экране филармонии фильм с Чарли Чаплином «Новые времена». За роялем известный пермский джазовый пианист Александр Колесников. Зрителя ждет атмосфера кинопоказов начала прошлого века с настоящим тапёром.

9 мая прозвучит музыка Белы Бартока и Эдварда Грига в исполнении настоящих звезд академической музыки Елены Ревич (скрипка) и Якова Кацнельсона (фортепиано). Программа уникальная для России, до «Триумфа» она была исполнена только один раз - в Москве, в зале «Зарядье».

12 мая «Триумф» посетит многократный номинант Золотой Маски «ТанцТеатр» из Екатеринбурга. Он представит два одноактных балета: «Лабиринты» в постановке хореографа Эрнеста Нургали на музыку Генри Перселла и «Трио» французского хореографа Кристин Ассид.

Один из самых знаковых и необычных концертов «Песни о жизни и смерти» ждет зрителей 18 мая. Удивительная по красоте музыка американского композитора-минималиста Дэвида Лэнга «Death Speaks» и «Четыре последние песни» Рихарда Штрауса в вокальном исполнении Александры Балакиревой (сопрано). Финалистка пятого сезона проекта «Фабрика звезд», а теперь и набирающая обороты в академической музыке, Александра проделала огромный путь, чтобы стать не только ярким телевизионным персонажем, но и профессиональным музыкантом и артистом. Она обучалась в Гитисе на оперную певицу и актрису на факультете «Музыкальный театр». С Александрой выступят музыканты московского ансамбля «Île Thélème», Наталья Соколовская (фортепиано) и Аяко Танабэ (скрипка), собравшие полный зал на концерте Дягилевского фестиваля в прошлом году.

19 мая, в сам день рождения, «Триумф» поздравят друзья филармонии в гала-концерте «Триумф. Избранное». На концерте выступят ведущие солисты Пермского театра оперы и балета - Наталья Буклага, Наталья Кириллова, Наталия Ляскова, Гарри Агаджанян, хор театра под руководством хормейстера Екатерины Антоненко, артисты балетной труппы. Камерный оркестр «Орфей» исполнит музыку пермских композиторов, танцоры современной хореографии Владимир и Ксения Кирьяновы представят номер современной хореографии.

Вечер после гала-концерта завершится «Triumph party» с приглашенной группой «Глава II» из Санкт-Петербурга. Команда играет на стыке дарквейва, техно и фольклора. В звучании прослеживается северная идентичность: холодный звук синтезаторов, машинные ритмы, рваные гитары, отстраненный репетативный вокал. Дуэт отметила британская газета The Guardian, они выступали на международном фестивале Сергея Курёхина SKIF и фестивале Инверсия. Песни с альбома «Забываю» стали саундтреком фильма “Disaster Tourism” от Total Refusal в сотрудничестве с павильоном РФ на XVII Венецианской архитектурной биеннале.

Последними в праздничной цепочке событий станут концерты в Лютеранской церкви, 21 мая музыку немецкого барокко исполнит Наталья Кириллова (сопрано) с ансамблем музыкантов пермской оперы, а 30 мая продолжится цикл органных вечеров «Fiori musicali», редкую программу сочинений Иоганна Себастьяна Баха, Иоганнеса Брамса, Феликса Мендельсона-Бартольди представит именитая рижская органистка Елена Привалова.

Фото - Андрей ЧУНТУМОВ

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