На англоязычном сайте 10 Years of bandwagon есть статья про 7 творцов k-pop хореографии. Нам показался этот материал интересным, поэтому мы решили перевести его часть. Для этого обратились к специалистам по английскому языку. А редактурой полученного текста занялась питерская танцевальная студия. И теперь мы представляем вам фрагмент этой статьи на русском языке.

K-pop превозносят и боготворят за сложные танцевальные номера и живые выступления, после просмотра которых зрители теряют дар речи. Однако тем, кто совершает трудовой подвиг и ставит хореографию, не воздается по заслугам. Хотя эти гении и известны узкой танцевальной аудитории, массовому зрителю они неинтересны. Куда интереснее светопреставления и спецэффекты.

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Не только айдолы и их харизма «цепляют» зрителя и добавляют зрелищности выступлению. Постановщики танцев днями и ночами трудятся над тем, чтобы хореография для номера была незаезженной, и пытаются предложить аудитории что-то новое, когда это что-то новое изобрести и без того трудно. По мере роста популярности K-pop многие зрители начали задумываться: кто же эти те самые закулисные гении, без которых невозможно существование их любимых номеров и видеоклипов?

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От хип-хопа до контемпорари. Приводим список из 7 хореографов K-pop индустрии, среди которых Rie Hata (Ри Хата), Bada Lee (Бада Ли), Sienna Lalau (Сиенна Лалау), Spella (Спелла) и другие.

BADA LEE (БАДА ЛИ)

«Попотрясно», мощно и безбашенно – так можно описать стиль южнокорейского хореографа Бада Ли. Имя Бады знакомо не только представителям танцевальной индустрии, но и фанатам K-pop айдолов. Участник танцевальной студии JustJerk Academy, Бада Ли специализируется на свэге и новой волне хип-хопа и нередко проводит мастер-классы с айдолами, например, с Yugeom из GOT7, Taeyong и Ten из NCT. Видео ее танцев нередко становятся вирусными.

Бада Ли работала над хореографией для видеоклипов WayV «Action Figurе» и EXO «Jekyll»; ставила для Ten и MONSTA X в рамках их особых выступлений Shownu на 2020 MBC Music Festival; вместе с Kiel Tutin, Jojo Gomez, Rozalin, Jeon Yeo-jin, Redlic и Rian работала над видео «Next Level». Не стоит забывать и про завирусившийся #zoochallenge после видео «ZOO» при участии Taeyong из NCT и Giselle из aespa.

RONNIE CHEN (РОННИ ЧЕНЬ)

Танцор, постановщик, гений танца, выступивший автором хореографии для видеоклипа «Blue Hour» для TXT, Ронни Чень является уроженцем Сингапура. Ребята из HYBE заметили Ронни в одном из его старых видео на Youtube и пригласили поработать над номером для TXT. Результатом стала новаторская незаурядная хореография для видео «Blue Hour».

Знакомый всем в узких кругах танцоров Ронни основал команду SGD, с которой участвовал во многих танцевальных состязаниях и даже занял третье место в Открытом Чемпионате World Supremacy Battlegrounds в Сингапуре. Команда ведет канал на Youtube под названием Connect, на котором освещает все тяготы изоляции и разобщенности общества в результате пандемии COVID-19.

SIENNA LALAU (СИЕННА ЛАЛАУ)

Пока мы все чесали голову и не представляли, как же жить эту жизнь, когда тебе 19 лет, Сиенна уже вовсю покоряла индустрию хореографическими находками. Пожалуй, «Dionysus» для BTS авторства Сиенны – один из самых замысловатых номеров в арсенале группы на данный момент. С этой работой Сиенна доказала, что она профи, с чьим авторитетом стоит считаться, и останавливаться на достигнутом она не собирается. Американка самоанского происхождения, Сиенна выросла на Гавайях и добилась признания как участник молодежной танцевальной команды The Lab, приведший команду к победе в состязании World of Dance. Она также ставила для Дженифер Лопез, Мика Милла, Ozuna, LISA из BLACKPINK, DJ Snake; работала над видео «SG» для Ozuna и Megan Thee Stallion. Ставила для BTS в рамках их выступления на GRAMMY, которое в итоге завирусилось. Молодая и полная азарта, Сиенна несомненно построит успешную карьеру не только как танцор, но и как хореограф.

Хоть в России K-pop и набирает обороты, а поклонников этого направления становится все больше, обучиться танцу в этом стиле можно пока не в каждой школе танцев. Но студия, которую мы пригласили в качестве эксперта, в своем филиале на Садовой ведет занятия по K-pop для начинающих (по субботам) и продолжающих (все дни, кроме вторника и пятницы).

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