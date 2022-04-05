8 апреля Музей кино отметит День российской анимации!

Именно 8 апреля 1912 года состоялась премьера первого российского мультипликационного фильма – «Прекрасная Люканида». Широкая публика впервые в истории увидела анимационную картину. Это была работа биолога Владислава Старевича про несчастную любовь из жизни насекомых. В этом году отечественная анимация отмечает юбилей — 110 лет. Музей кино подготовил насыщенную программу к этому дню.

В 17:00 в музее пройдет показ специальной программы современной анимации от Школы-студии «Шар». Школа-студия анимационного кино «ШАР» была основана в 1993 году ведущими режиссёрами-аниматорами Фёдором Хитруком, Эдуардом Назаровым, Юрием Норштейном, Андреем Хржановским при поддержке Госкино России.

В 18:00 Музей кино приглашает отметить День российской анимации вместе с известным режиссером Алексеем Дёминым. В рамках мероприятия «Языком анимации – о любви. Диалог с режиссером» мы посмотрим самые яркие работы Алексея, отмеченные престижными наградами, поговорим о профессии, обсудим современные техники мультипликации и из чего же состоит этот удивительный и волшебный мир – анимация.

Алексей Дёмин – режиссёр анимационного кино, руководитель мастерской режиссуры анимации и компьютерной графики ВГИК им. С.А. Герасимова, преподаватель Школы-студии ШАР, член Академии кинематографических искусств «Ника», двукратный лауреат премии «Ника». Критики всегда тепло встречают его работы и называют Алексея «одним из самых нежных лириков в сегодняшней отечественной анимации».

В 19:00 в музее состоится встреча с шеф-редактором студии «Союзмультфильм» Сергеем Капковым.

Сергей Капков — журналист, киновед, историк анимации, сценарист, режиссёр и художественный руководитель Национальной анимационной премии «Икар» проведет небольшой экскурс в 110-летнюю историю отечественной мультипликации и расскажет о создании любимых мультфильмов. Вместе с Сергеем вспомним мастеров и обсудим новые имена в индустрии, поговорим о трендах в современной российской анимации, направлениях, техниках.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.