8 марта – Международный женский день

111 лет назад Международному женскому дню предшествовал Национальный женский день, который отметили в США 28 февраля 1909 года в память о событиях предыдущего, 1908 года, — забастовке работниц текстильной промышленности в Нью-Йорке, которые требовали улучшения условий труда.

Ежегодному празднованию Международного женского дня положила начало Вторая Международная конференция социалисток, состоявшаяся в Копенгагене в 1910 году. Праздновать этот день предложила Клара Цеткин. Одной из целей была обозначена борьба за всеобщее избирательное право для женщин. Предложение получило единодушную поддержку более 100 женщин из 17 стран, однако дата празднования зафиксирована не была. До 1914 года в разных странах этот день отмечали в различные числа марта.

В частности, в 1911 году он был впервые проведён в Германии, Австрии, Дании и Швейцарии; его отмечали 19 марта по предложению члена Центрального комитета Социал-демократической партии Германии Елены Гринберг, в ознаменование Мартовской революции 1848 года в Пруссии. В 1912 году этот день отмечался в тех же странах уже 12 мая.

В 1914 году женщины Австрии, Венгрии, Германии, Нидерландов, России, США, Швейцарии и других стран отметили Международный женский день 8 марта.

До 1917 года полное или частичное право голоса получили женщины Новой Зеландии, Австралии, Финляндии, Норвегии, Дании, Исландии.

Февраль 1917 года стал важной вехой в истории праздника, поскольку 23 февраля (8 марта) 1917 года было ознаменовано революционным взрывом, положившим начало Февральской революции. Четыре дня спустя император подписал указ о даровании права голоса женщинам, однако это не остановило революцию. Петроградские большевики воспользовались празднованием Международного женского дня для организации митингов и собраний против войны, дороговизны и тяжёлого положения работниц, которые особенно бурно происходили на Выборгской стороне, стихийно переходя в забастовки и революционные демонстрации. В этот день бастовало более 128 тыс. рабочих, а колонны демонстрантов с рабочих окраин направились к центру города и прорвались на Невский проспект, по которому к Городской думе прошла процессия с требованиями женского равноправия и хлеба.

В 1921 году по решению 2-й Коммунистической женской конференции было решено праздновать Международный женский день 8 марта в память об участии женщин в петроградской демонстрации 23 февраля (8 марта) 1917 года.

С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года, Международный женский день стал не только праздником, но и нерабочим днём. К этому времени праздник потерял свою феминистскую окраску, став днём поздравлений женщин, девушек и даже девочек в кругу семьи, в трудовом и учебном коллективе.

С момента своего официального признания в России после Октябрьской революции 1917 года этот праздник отмечался, главным образом, в социалистических странах. Китайские коммунисты праздновали его с 1922 года, а испанские коммунисты — с 1936 года. После основания Китайской Народной Республики 1 октября 1949 года день 8 марта был официально провозглашён женским праздником, в который китайские женщины работают неполный день.

С 1975 года ООН, в связи с Международным годом женщин, начала 8 марта проводить Международный женский день. В 1977 году Генеральная Ассамблея ООН (резолюция № A/RES/32/142) предложила государствам объявить, в соответствии с их традициями и обычаями, любой день этого года Днём борьбы за права женщин и международный мир Организации Объединённых Наций. Это решение было принято в связи как с Международным годом женщин, так и Международным десятилетием женщин (1976—1985 годы).

В настоящее время 8 марта отмечается как Международный женский день (либо как День женщины, День матери и т. д.) и является нерабочим праздничным днем во всех странах бывшего СССР. Исключения составляют Латвия, Литва и Эстония.

В Китае предусмотрен укороченный рабочий день только для женщин. В Германии 8 марта является с 2019 года региональным праздником и выходным днём в Берлине.

После распада Советского Союза день 8 марта остался государственным праздником Российской Федерации. Празднование 8 марта в России включает устоявшуюся традицию дарения женщинам цветов и прочих подарков. «Цветы остаются самым желанным подарком к 8 марта: каждый второй мужчина хотел бы их подарить своей любимой, а каждая вторая россиянка хотела бы получить их в качестве подарка». При этом «первоначальный смысл этого дня — борьба против дискриминации одного пола — давным-давно забыт», и в результате этот день отмечают «просто как праздник женщин».

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