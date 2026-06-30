80-летие Калининградской области отмечают в столице

В Музее современной истории России представлена выставка «Янтарная корона».

Калининградская область – наш трофей, оплаченный кровью. Вот уже 80 лет самый западный и самый маленький регион России с нами. Он богат природными красотами (Куршская коса входит во Всемирное наследие ЮНЕСКО), янтарным светом солнца и насыщенной историей.

Совместный выставочный проект с Калининградским историко-художественным музеем насчитывает 130 представленных экспонатов. Фотодокументальная мозаика включает как виды старого Кёнигсберга, так и историю его взятия во время Великой Отечественной войны.

Представленная живопись и информационные полотна не менее историчны. Наполеоновские войны, черный обелиск Баклая-де-Толли под Черняховском, где осталось сердце славного русского воина, взятие косы Фрише Нерунг, памятный барельеф Николаю Гумилеву – участнику Первой мировой войны, сражавшемуся в Восточной Пруссии – яркие тому доказательства. Конечно, на экспозиции можно увидеть и дивные янтарные изделия, награды полководцев, стенгазету, к которой приложил руку космонавт Алексей Леонов, живший в школьные свои годы в Калининграде. Стенгазета, к слову, была создана уже космонавтами – людьми с большим юмором.

Филиал Нахимовского военно-морского училища, Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», рыболовецкий промысел – в Калининграде живут мужественные люди, герои вверенного им Отечества. И ещё там любят Канта.

Марина АБРАМОВА