80-летие региона: Музей Мирового океана представляет выставку «Город победителей»

В Музее Мирового океана состоялось открытие выставочного проекта «Город победителей», приуроченного к 80-летию Калининградской области. Экспозиция посвящена людям, которые в 1945 году вступили на землю Восточной Пруссии с победой, занимались разбором завалов, восстановлением городов, морским промыслом и поэтапно создавали новую историю западного форпоста России.

Генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк отметил символическую значимость проекта: юбилейный год стал поводом для осмысления подвига нескольких поколений, трудившихся на калининградской земле. По его словам, регион сформирован усилиями ветеранов войны, моряков, кораблестроителей, педагогов, учёных и деятелей культуры, чей совокупный вклад составил основу сегодняшнего облика области.

Экспозиция открывается военным разделом. Фотографии военного корреспондента Аркадия Шайхета из фондов музея запечатлели заключительный этап боевых действий на Балтике: разрушенные укрепления, военную технику, портовые сооружения, сцены отдыха солдат и первые дни после штурма. Рядом размещены портреты трёх участников штурма Кёнигсберга — Василия Козенкова, Николая Бровцева и Петра Афанасьевича Чагина. В 2012 году изображения Козенкова и Бровцева были переданы музею с рыболовных судов, носивших их имена; при выводе судов из эксплуатации было принято решение сохранить полотна. В настоящее время в витринах представлены точные копии, тогда как подлинники помещены на хранение для будущих поколений.

Важную эмоциональную составляющую придают фронтовые письма и почтовые карточки. Эти небольшие листы, исписанные торопливым почерком, содержат тревогу за близких, надежду на встречу, бытовые новости и ожидание окончания войны. Так, в письме весны 1945 года читается: «Здравствуй мама и сестра Дина. Письмо пишу всё из этой же проклятой Пруссии. Дороги войны меня привели в страну, которая затронула нашу спокойную жизнь. Страна богатая, но богатство всё награбленое…» — история здесь звучит не обобщённо, а голосом конкретного участника событий.

Следующий раздел экспозиции переносит зрителя в первые послевоенные годы, когда регион предстояло не просто развивать, но во многом отстраивать заново. Особую роль в документировании того времени сыграли художники, прибывшие в Калининградскую область в 1950–1960-х годах. По заданиям Союза художников они работали на стройках, предприятиях, в портах, выходили в рейсы с рыбаками, фиксируя в живописи и графике рождение новых кварталов, трудовые будни и повседневную жизнь. Их произведения не являются сторонней иллюстрацией эпохи — они созданы изнутри неё.

В рамках проекта впервые экспонируется значительная часть линогравюр Адольфа Шевченко из собрания, приобретённого музеем в начале года у коллекционера Игоря Кирикова. В строгой лаконичной манере художник воссоздал образы людей моря и труда, подчеркнув преемственность поколений.

Завершающим аккордом выставки стали две работы Юрия Смирнягина, написанные с интервалом почти в сорок лет. Первая изображает набережную 1980-х годов — до появления музейных судов; вторая — современный вид с экспозиционно-образовательным центром «Планета Океан». Между ними — десятилетия трансформации городского ландшафта, в ходе которых сложился узнаваемый облик калининградской набережной.

Выставочный проект «Город победителей» объединяет историко-документальные материалы и произведения изобразительного искусства, создавая целостный нарратив о людях, превративших разрушенный войной край в процветающий регион с развитыми портами, судостроением, наукой, культурой и морскими традициями. Экспозиция доступна для посещения в Музее Мирового океана.

Фото: пресс-служба Музея Мирового океана