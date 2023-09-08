876 лет столице: экскурсии, выставки, прогулки для горожан подготовили столичные учреждения культуры

9 и 10 сентября Москва празднует День города, в этом году столица отмечает 876 лет. Городские музеи, библиотеки и другие учреждения, подведомственные столичному Департаменту культуры, подготовили для москвичей и гостей города интересную программу. Выставки, иммерсивные перфомансы, мастер-классы, экскурсии позволят погрузиться в удивительную историю города, насладиться его красотами и почувствовать атмосферу праздника.

День города занимает особое место в сердце москвичей. Каждый год горожане с радостью интересом посещают многие культурные площадки, прежде всего, музеи и библиотеки, всякий раз открывая для себя Москву с новой стороны.

Оригинальную программу представит Государственный музей А.С. Пушкина 9 сентября. Посетители увидят выставку, где собраны новые поступления музея – более 100 живописных, графических, скульптурных экспонатов, предметов декоративно-прикладного искусства, мебели, а также редких документов и книг.

В этот же день в 15:00 в музее состоится концерт самобытного музыкального коллектива – ансамбля гусляров «Волшебные струны» под руководством Марины Афанасьевой. Ансамбль отличается уникальным составом музыкальных инструментов: гусли звончатые – шлемовидные, воссозданные по древним чертежам, гусли щипковые и гусли клавишные, а также свирель, окарина, балалайка, мелодика и плоские колокола – билы. Музыканты исполнят известные произведения русских композиторов, русские народные песни, частушки, песни из советских кинофильмов и многие другие композиции, которые тронут слушателей до глубины души.

Еще одна столь же популярная столичная площадка – Государственный Дарвиновский музей 9 сентября предложит гостям погрузиться в удивительный и многогранный мир фотографии, став участниками праздничной программы «ФОТО/ДЕНЬ». Мероприятия пройдут с 10:00 до 18:00. Посетители увидят авторскую выставку «Дикие кошки мира» известного фотохудожника-анималиста Александра Авалова, а именно порядка 50 уникальных фотопортретов семейства кошачьих, некоторые из работ достигают высоты человеческого роста.

На второй фотовыставке будут представлены лучшие фотоработы любителей и профессионалов из разных стран и городов – победителей и финалистов фотоконкурса «Игра теней», который состоялся в Дарвиновском музее в этом году. В 14.30 пройдет награждение победителей конкурса и встреча с профессиональным фотографом Алексеем Довганем, он поделится секретами мастерства и ответит на вопросы взрослых и юных гостей музея.

Те горожане, кто предпочитает не фотографию, а живопись будут приятно удивлены на мероприятиях Галереи А3 Объединения «Выставочные залы Москвы». В воскресенье, 10 сентября галерея организует пленэр и театрально-художественный иммерсивный перформанс.

Пленэр «Рисуем под открытым небом» состоится на Старом Арбате. Особое отличие пленэра от живописи в студии – это непостоянство природы, игра света и воздуха, богатство цветов и линий. Окунуться в этот увлекательный, творческий процесс и попробовать свои силы в передаче цвета, линий, сюжетов, построении композиции смогут все желающие.

Театрально-художественный иммерсивный перформанс – импровизация «Живые картины» под руководством преподавателя ГИТИСа, резидента арт-кластера «Таврида» Григория Южакова пройдет в залах галереи. Живопись, скульптура, музыка и драматургия станут составляющими частями перформанса, а его непосредственными участниками и создателями – посетители. Основой для создания сюжета перформанса станут работы художников текущей выставки – зрители сами будут выбирать, какую картину хотят «оживить». На глазах зрителей будут созданы сцены по сюжетам полотен, а музыканты добавят действию определенную атмосферу, создавая мелодию с нуля.

Библиотека-читальня имени И. С. Тургенева организует встречу с фотографом, лауреатом всероссийских и международных выставок и проектов, членом Творческого союза художников России Анной Орловой. Мастер расскажет, как снимать городские пейзажи, подмечая детали и ускользающие моменты, создавать снимок, который увлечет зрителя, заставит остановиться и задуматься о жизни, времени и, конечно, о Москве.

Подробная информация о событиях, приуроченных ко Дню города, доступна на сайте mos.ru

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