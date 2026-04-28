88% поколения Альфа хотели бы изучать литературу в школе с помощью мемов

Книжный сервис Литрес и онлайн-платформа по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ ЕГЭLand провели исследование среди поколения Альфа и выяснили, как бы они отнеслись к интеграции мемов в школьные уроки литературы. 93% респондентов признались, что случайно увиденные в интернете мемы на литературную тематику помогают им лучше запоминать эпизоды или образы из книг, и 88% — что классика стала бы понятнее и доступнее, а занятия интереснее, если бы учителя использовали мем-культуру для объяснения сложных вещей.

Отличительной особенностью поколения Альфа исследователи называют клиповое мышление и восприимчивость только к той информации, что представлена ёмко и образно. В связи с этим книжный сервис Литрес и онлайн-платформа по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ ЕГЭLand опросили старшеклассников и выяснили, помогает ли им современная мем-культура в изучении литературы и могла бы она стать органичной частью школьных уроков.

Большинство респондентов ответили, что регулярно уделяют время и литературе, и пролистыванию ленты в соцсетях. Однако доля школьников, которые на постоянной основе читают книги (63%), меньше тех, кто столь же часто потребляет развлекательный контент в интернет-пространстве (72%). Отличается и время, которое поколение Альфа выделяет на два этих вида досуга. В среднем школьники открывают книгу несколько раз в неделю (43%). Раз в неделю читают 15% опрошенных, реже раза в неделю — 13%, только по выходным — 10%. На ежедневной основе к литературе обращаются 19% респондентов. При этом пролистыванию ленты в соцсетях, в том числе просматриванию мемов, школьники в среднем уделяют один-два часа каждый день (27%). 23% тратят полчаса-час, 20% — два-три часа, 15% — более трёх часов ежедневно и ещё 15% — менее 30 минут.

В инфополе большинства опрошенных (86%) периодически попадают мемы на литературную тематику, и 93% отмечают, что это помогает им лучше запомнить отдельные эпизоды, образы или символы из книги. Именно поэтому 88% респондентов хотели бы, чтобы школьные учителя интегрировали в уроки литературы мем-культуру, это сделало бы занятия интереснее, а классические произведения — доступнее для понимания современной молодежи.

Произведением из школьной программы с самым большим потенциалом для создания забавных мемов по его мотивам респонденты считают «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского (60%). Второе место занял «Евгений Онегин» А. С. Пушкина (53%), третье — «Горе от ума» А. С. Грибоедова (51%). Персонажем классики, который идеально подходит на роль героя мемов, опрошенные школьники назвали Родиона Раскольникова (50%). На второй строчке расположился Илья Обломов (48%). Замыкает топ-3 самых перспективных героев мем-культуры Григорий Печорин (47%).