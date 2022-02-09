9 февраля — Международный День пиццы

Считается, что пицца впервые появилась в итальянском Неаполе. Первое современное упоминание блюда относится к 1830-м годам, но есть мнение, что прообраз пиццы появился гораздо раньше, — еще в античные времена. Как бы то ни было, лепешка, покрытая томатным соусом и сыром, начала свое победоносное шествие по миру именно в конце 19 века.

Эталоном для этого блюда считается тонко раскатанное тесто, густая томатная паста из лучших сортовых томатов и сыр моцарелла. В качестве приправ разрешается использовать оливковое масло, базилик, чеснок и душицу. Но канонические итальянские рецепты уже не так сильно будоражат кулинарную публику, поэтому появились сотни всевозможных вариаций.

Увы, такой «классический» рецепт стал основой для нового вида фастфуда, неконтролируемое поглощение которого может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Особенно в сочетании со сладкими газированными напитками.

АртМосковия приглашает вас в День пиццы вернуться к истокам — приготовить для своих домашних полезную и вкусную пиццу.

Ингредиенты

Тесто

2 и 3/4 ст. муки;

1 ст. л. крупнозернистой соли;

1 ст. тёплой воды (38°С-43°С);

2 ч. л. сахара;

1 ч. л. сухих дрожжей;

2 ст. л. оливкового масла.

Начинка

2 ст. л. оливкового масла;

1 зубчик чеснока;

1/4 — 0,5 ч. л. хлопьев красного перца;

1 и 3/4 ст. томатного пюре;

0,5 ч. л. сушёного орегано;

0,5 ч. л. сушёного базилика;

220 гр. тёртой сухой моцареллы.

Замесите тесто. Смешайте в большой миске муку и соль. Сделайте в центре углубление и налейте в него тёплую воду. Насыпьте в воду сахар и дрожжи и дайте постоять, пока они не вспенятся. Налейте в углубление оливковое масло, затем перемешайте деревянной ложкой и замесите рыхлое тесто. Выложите на слегка посыпанную мукой поверхность и месите, пока оно не станет гладким и эластичным. Переложите в слегка смазанную оливковым маслом миску, плотно накройте полиэтиленовой плёнкой и поставьте в тёплое место примерно на 2 часа.

Приготовьте соус. В кастрюле среднего размера на умеренном огне нагрейте оливковое масло. Добавьте чеснок и красный перец и жарьте, помешивая, пока чеснок немного не смягчится, около 1 минуты. Добавьте томатное пюре и 2 ст. воды. Добавьте орегано, базилик и 1 ч. л. соли. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите, периодически помешивая, до загустения.

На слегка посыпанной мукой поверхности раскатайте шарик теста в круг 30-35 см в диаметре. Переложите тесто на противень, покрытый пергаментом. Распределите около 0,5 стакана соуса тонким слоем на основе для пиццы, затем посыпьте 1 стаканом тертой сухой моцареллы. Разогрейте духовку до 260 градусов. Выпекайте, пока корж не подрумянится, а сыр не начнет пузыриться, — 8-10 минут. Дайте остыть в течение 1-2 минут, затем нарежьте и подавайте.

По материалам сайта «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ» (https://здоровое-питание.рф)

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