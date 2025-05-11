9 мая в Музее Победы провели рекордно количество экскурсий

9 Мая Музей Победы и его филиалы посетили около 150 тысяч человек. В честь празднования 80-летия Победы вход в музей и на все мероприятия были бесплатны.

«В этом году впервые весь день проходили бесплатные экскурсии по трем грандиозным экспозициям – «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!» и новому музейному пространству «Путь к Победе». 9 Мая в музее на Поклонной горе прошло рекордное количество экскурсий — более 300 за один день», — отметили в Музее Победы.

Музей Победы провел большую праздничную программу. В залах культурной площадки посетители могли присоединиться к просмотру прямой трансляции парада Победы на Красной площади и фильмов V Международного фестиваля Правильного кино. Москвичей и гостей столицы ждали концерты, посвященные Победе. В течение дня на концертных площадках выступили более 550 российских и зарубежных артистов — от школьников до профессионалов. В Зале Полководцев прозвучали известные литературные и музыкальные произведения о войне в исполнении Театра Олега Табакова. Активисты школьных музеев Москвы провели фестиваль «Память сердца. Великая Победа» и показали спектакль по мотивам пьесы Виктора Розова «Вечно живые», музыкальные и поэтические постановки.

Музей Победы организовал праздничные концерты под открытым небом около главного здания. Музыкальную программу подготовили артисты лучших московских театров, популярные исполнители, победители проектов «Голос», «Ну-ка, все вместе», «Главные детские песни», Всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы». В финале дня участники проекта «Дорога на Ялту» — артисты из Америки, Китая, Индии, Сербии, Франции, Греции и других стран спели песни «Темная ночь», «Катюша», «Эх, дороги!», «В землянке».

В филиале на Поклонной горе — Музее «Г.О.Р.А.» с главной сцены также прозвучали стихи и песни о войне. Здесь весь день работали тематические фотозоны, выставка военных реликвий поискового объединения «Тризна», «Стена Памяти», подготовленная движением «Бессмертный полк России», куда сотни посетителей разместили портреты своих родственников — участников Великой Отечественной войны.

Праздничный день в Музее Победы завершили традиционный салют и яркая акция. Перед главным зданием музея активисты «Волонтеров Победы» выложили изображение ордена Отечественной войны — первой награды, появившейся в годы Великой Отечественной войны. Огненную картину размером 15х8 метров создали из 10 тысяч лампад. Одновременно в рамках акции «Лучи Победы» на фасаде Музея Победы загорелась надпись «80 Победа!», а небо над музеем на Поклонной горе озарили лучи сотен прожекторов.

Праздничные мероприятия были организованы также и в филиалах Музея Победы — «Музее Г.К. Жукова» в Калужской области, Ржевском и Красногорском филиалах. Там прошло более 100 экскурсий, а также многочисленные концерты, мастер-классы, киносеансы.