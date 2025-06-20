«А я хочу такого, как Николай»: дерзкий хит или голос тысяч женщин

Представьте ласковый прибой, теплый ветер в волосах, а рядом человек-антидепрессант с открытой улыбкой и позитивным настроем. От легкости и восторга кажется, что вот-вот взлетишь. Такую картинку рисует нижегородская поп-дива Наталия Иванова в своей новой песне. Это самый настоящий саундтрек к женской мечте, ведь каждая из нас хоть раз хотела сбежать от ежедневной суеты к безмятежному морю, чтобы расслабиться и эмоционально зарядиться.

«Она будто сама сложилась в моей голове…»

Наталия говорит, что песня родилась спонтанно, по наитию. Но такое озарение приходит неспроста. Автор-исполнитель — многодетная мама и жена с 22-летним «стажем». Она на своем опыте знает, что семья — это бесконечный труд. И признается, что порой тянет скрыться от вечных хлопот. Ее, как тысячи женщин, манит «лавандовый рай» — место умиротворения, где ты созерцаешь красивые пейзажи и перезагружаешься.

«А я хочу такого, как Николай», — поет Наталия и не скрывает, что это признание навеяно реальной эмоцией. Певица подписалась на харизматичного блогера, чья улыбка, спокойствие и позитив вдохновляют тысячи женщин.

Николай — тот, кто умеет радоваться мелочам и передает свой внутренний настрой более миллиону подписчиков. Наверное, каждая хотела бы окунуться в эту атмосферу и научиться легкости и умению наслаждаться жизнью — кидать камушки в море, слушать чаек, заряжаться спокойствием. Все это для того, чтобы вернуться к своим близким отдохнувшей и наполненной энергией.

То, что станет треком на репите

Мелодия звучит уверенно и смело, как сама Наталия — женщина, знающая себе цену. В ней нет и тени сомнений, смущения, только спокойная сила, зрелое желание и нотка дерзости. Эта музыка вместе с текстом заявляет: «Я имею право хотеть». И делает это так заразительно, что тянет подпевать ей снова и снова.

Ее любят за смелость быть собой и примерять разные образы

Наталия Иванова понимает, что чувствуют женщины. Мама шестерых детей, жена офицера, автор и исполнитель, она умеет говорить просто о глубоком и попадать в самое сердце. При этом она всегда разная: то ироничная и задорная, то лиричная и нежная, то провокационно откровенная. Наталия не боится быть искренней, переменчивой, жить и творить в моменте.

Музыкальные площадки, радиоэфиры, концертные сцены — все это уже давно ей по плечу. Но главное — она не стоит на месте и не устает удивлять нас: звучит свежо, интересно, честно и точно. Новый трек тому подтверждение. Разминайтесь, девочки, будем танцевать и подпевать!