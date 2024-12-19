«Абсолютный топ» фильмов об отношениях отцов и детей

В России завершается Год семьи, киноканал «Русский роман», подводя его итоги, составил «Абсолютный топ» российских фильмов, посвящённых отношениям отцов и детей. Для этого были проанализированы отзывы кинокритиков и пользователей интернет-ресурсов «Кино.Mail», «Кинопоиск», «Кино-Театр.Ру», Film.ru, исследованы редакционные рейтинги тематических изданий и учтено экспертное мнение программной дирекции киноканала «Русский роман», зрители которого имеют возможность смотреть лучшие фильмы и сериалы о любви, отношениях, семье, верности, созданные в российском кино за последние 20 лет.

В результате «Абсолютный топ» российских фильмов об отношениях отцов и детей выглядит так:

«Батя» (2021);

«Завтрак у папы» (2015);

«Американская дочь» (1995);

«Лёд 2» (2020);

«Танцуй, селёдка!» (2023);

«Папа» (2004);

«Ненормальный» (2024);

«Дорогой папа» (2019);

«Звёзды мне укажут путь» (2022);

«Дочь баяниста» (2012).

Первое место занимает комедия «Батя» режиссёра Дмитрия Ефимовича. Главный герой Макс, отправляясь с семьёй на 70-летний юбилей отца, вспоминает детство, которое пришлось на суровые 1990-е годы. Встреча с угрюмым батей всколыхнула в душе Макса старые обиды, но в итоге он решает, что его детство всё-таки было лучшим. Своим успехом у зрителей картина во многом обязана дуэту отца и сына в исполнении Владимира Вдовиченкова и Андрея Андреева, сыгравшего роль маленького Максима.

На втором месте располагается лирическая комедия «Завтрак у папы» — успешный дебют режиссёра Марии Кравченко в полнометражном кино. По сюжету холостяк Александр Титов, директор рекламного агентства, узнаёт, что у него есть десятилетняя дочка Аля, решившая лично познакомиться с папой. Главные роли в картине сыграли юная актриса Луиза-Габриэла Бровина и популярный актёр Юрий Колокольников, в жизни — отец двух дочек.

Тройку лидеров топа замыкает фильм Карена Шахназарова «Американская дочь», снятый ещё в 1995 году и уже ставший российской киноклассикой. В сюжете фильма отразилась реальная история режиссёра, супруга которого много лет назад втайне увезла их общую дочь Аню в США.

Четвёртую позицию в рейтинге занимает картина «Лёд 2» Жоры Крыжовникова. В продолжении популярного фильма хоккеист Саша Горин, которого сыграл Александр Петров, после смерти жены вынужден защищать свои права на воспитание дочки Нади.

Пятое место получает комедия «Танцуй, селёдка!» Александры Лупашко — фантастическая история о том, что отцу никогда не поздно сказать дочери самые важные слова и наладить отношения. Даже если он уже призрак, как главный герой, в роли которого снялся Павел Майков.

Шестое место «Абсолютного топа» у драмы «Папа» Владимира Машкова, который выступил режиссёром, сценаристом и исполнителем главной роли в картине. Пронзительная притча о безграничной и всепрощающей отцовской любви в своё время была отмечена множеством наград, включая приз зрительских симпатий на XXVI Московском международном кинофестивале.

Фильм «Ненормальный» режиссёра Ильи Маланина занимает седьмую позицию. По словам авторов, картина снята на основе реальных событий. Она рассказывает о судьбе Коли, мальчика с ограниченными возможностями, который благодаря своему отчиму Юрию реализуется как талантливый музыкант. В 2024 году на VIII Кинофестивале БРИКС Александр Яценко, сыгравший отчима, был отмечен призом за лучшую мужскую роль.

Восьмое место в топе у комедии «Дорогой папа» режиссёра Михаила Расходникова. На этот раз Владимиру Вдовиченкову досталась роль эгоистичного отца, бросившего дочь в раннем возрасте. Но спустя много лет вынужденное общение постепенно меняет его к лучшему.

На девятой позиции утвердился музыкальный семейный фильм «Звёзды мне укажут путь», снятый Филиппом Абрютиным. Музыкант Гена давно не живёт с семьёй, колесит по крымскому побережью на своём фургончике, продаёт кофе и выступает с уличными концертами. Узнав, что дочка Александрина получила возможность пройти прослушивание в Московской музыкальной академии, он вместе с ней отправляется в дальний путь за мечтой. Главные роли в этом светлом фильме-путешествии сыграли Иван Соловьёв и Елизавета Бугулова.

Замыкает десятку лидеров картина «Дочь баяниста» Екатерины Науменко. По сюжету баянист Василий Синицын один воспитывает дочь Свету, не имея постоянного заработка. Однажды в результате пожара семья становится бездомной. Оставшись на улице, отец и дочь помогают друг другу преодолеть трудности и устроить жизнь заново.