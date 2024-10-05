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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Аджика — один из самых приятных ароматов в мире!»: Татьяна Геворкян рассказала о детстве в Индии и Йемене

editor
By editor
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татьяна геворкян и анфиса чехова

Популярная телеведущая Татьяна Геворкян стала гостьей кулинарного шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой». В беседе с ведущей она рассказала о своем необычном детстве в Йемене и Индии, а также о том, как попала на культовый музыкальный телеканал — MTV.

Любимое блюдо детства Татьяны Геворкян — сациви. Именно его она приготовит вместе с Анфисой Чеховой. Татьяна признается, что с детства обожает специи, ведь оно прошло в Йемене и Индии.

«Считаю, что аджика — один из самых приятных ароматов в мире! Вот был бы такой парфюм», — выскажет интересное пожелание гостья.

Татьяна Геворкян рассказала о школьных годах, проведенных в Йемене, первой влюбленности, необычных блюдах, которые ей приходилось там пробовать. Также гостья призналась, что ненавидела индийские фильмы, ведь ее отец работал в комиссии по закупкам этих фильмов для России. Живя в Индии, она, наоборот, смотрела российские блокбастеры 90-х, такие как «Авария — дочь мента», «Курьер» и прочие культовые фильмы.

В Россию Татьяна вернулась в 19 лет, а ведущей легендарного телеканала MTV вообще стала случайно. На музыкальном телеканале она должна была работать маркетологом, но в офисе решили, что она пробуется на должность ви-джея. Не дав девушке опомнится, ее накрасили и пустили в кадр, после чего Таня Геворкян стала постоянной ведущей телеканала и получила популярность на всю страну.

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