«Аджика — один из самых приятных ароматов в мире!»: Татьяна Геворкян рассказала о детстве в Индии и Йемене

Популярная телеведущая Татьяна Геворкян стала гостьей кулинарного шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой». В беседе с ведущей она рассказала о своем необычном детстве в Йемене и Индии, а также о том, как попала на культовый музыкальный телеканал — MTV.

Любимое блюдо детства Татьяны Геворкян — сациви. Именно его она приготовит вместе с Анфисой Чеховой. Татьяна признается, что с детства обожает специи, ведь оно прошло в Йемене и Индии.

«Считаю, что аджика — один из самых приятных ароматов в мире! Вот был бы такой парфюм», — выскажет интересное пожелание гостья.

Татьяна Геворкян рассказала о школьных годах, проведенных в Йемене, первой влюбленности, необычных блюдах, которые ей приходилось там пробовать. Также гостья призналась, что ненавидела индийские фильмы, ведь ее отец работал в комиссии по закупкам этих фильмов для России. Живя в Индии, она, наоборот, смотрела российские блокбастеры 90-х, такие как «Авария — дочь мента», «Курьер» и прочие культовые фильмы.

В Россию Татьяна вернулась в 19 лет, а ведущей легендарного телеканала MTV вообще стала случайно. На музыкальном телеканале она должна была работать маркетологом, но в офисе решили, что она пробуется на должность ви-джея. Не дав девушке опомнится, ее накрасили и пустили в кадр, после чего Таня Геворкян стала постоянной ведущей телеканала и получила популярность на всю страну.