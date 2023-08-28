Афера в русско-турецком стиле: в Стамбуле завершились съемки криминального ромкома Иви «Блеск»

К окончанию съемок нового проекта с турецким флером онлайн-кинотеатр показал первую тизер-сцену из сериала.

«Блеск» расскажет историю героев, жизнь которых превратилась в одну большую аферу. Смогут ли молодая петербурженка Аня и потомок знатного османского рода Серкан выбраться из паутины лжи или, наоборот, используют ее для достижения своих целей? Зритель узнает об этом в новом криминальном ромкоме Иви.

Производством сериала занимается Продюсерский центр «Синема Продакшн». В проекте приняли участие Саша Бортич, Кирилл Кяро, Лариса Долина, Иван Батарев, Александр Мизев, Екатерина Волкова, Алексей Агранович, Юлия Гаврилина, Алена Бабенко, Артур Бесчастный и многие другие.

В сериале также будет два камео: Агата Муцениеце сыграла плачущую над историями героинь ведущую ютуб-шоу (референсом стало реальное шоу Агаты — «Честный развод»), а Настасья Самбурская — певицу шансона.

Аня трудится ассистентом в дорогом ивент-агентстве за символическую зарплату и доступ в высшее общество города. Там она и знакомится с представителем знатной османской фамилии, приехавшим в Петербург на поиски русской жены. У Ани тоже не все просто с «наследственностью» — ее отец-аферист сидит в тюрьме, откуда его можно вытащить за большие деньги. Девушка решается на преступление: крадет драгоценное ожерелье из коллекции Серкана, но очень быстро выясняет, что украшение — фальшивка, как и титул султана. Серкан — аферист, которому, Аня вынуждена это признать, не откажешь в незаурядном обаянии. Пойманный на подлоге турок вынужден взять Аню в долю, чтобы и дальше «разводить» петербургских и не только богатеев уже на пару с энергичной девушкой и ее освобожденным папашей.

Режиссером сериала стала Мария Агранович, шоураннером проекта — Маруся Трубникова. Продюсерами выступили Вадим Соколовский, Илья Бурец, Василий Балашов, Эльмира Айнулова и Мария Журомская, креативным продюсером — Инна Оркина-Сексте.

Съемки сериала начались в Санкт-Петербурге на Неве, продолжились на Балтике, а завершились в Стамбуле на берегах Босфора. Все серии выйдут на платформе Иви в 2023 году.

«Мне всегда очень интересно пробовать себя на съемочной площадке в качестве драматической актрисы — такая возможность выпадает редко, так как в основном мне предлагают роли, где нужно петь. Моя героиня в «Блеске» похожа на меня характером, поэтому то, как я представляла эту роль, во многом сошлось с тем, как видела ее режиссер Мария Агранович. На съемочной площадке царила очень приятная атмосфера, и сам материал, нужно признать, получился добротным — с интересными диалогами, характерами, сюжетными поворотами. Я благодарна всем, с кем удалось поработать в кадре, и съемочной группе — мне хочется надеяться, что наш сериал ждет успех», – говорит актриса Лариса Долина.

««Блеск» — мой второй проект в большом кино, и я могу смело сказать, что мне очень везет на талантливых людей в команде и в кадре. Я получила огромное удовольствие от работы на проекте и в процессе не раз ловила себя на мысли о том, что сама ужасно хочу посмотреть этот сериал — я поклонница таких запутанных историй и надеюсь, что зритель тоже ее оценит», – делится впечатлениями актриса Юлия Гаврилина.

«Окончание съемочного периода приближает нас к моменту, когда зритель, наконец, сможет увидеть наш новый сериал. «Блеск» — это уникальная история, которая обещает аудитории не только ироничный и динамичный сюжет, но и красивую историю любви с притягательной турецкой атмосферой», – комментирует директор департамента собственного производства Иви Вадим Соколовский.

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