«Агитбригада»: как уральский фильм покорил 60 млн зрителей

Он начинался как локальный уральский проект с открытым кастингом и съёмками в руинах храма под дождём. А завершил свой основной этап на федеральном уровне — в учебном центре военно-патриотического парка «Патриот» под Москвой, при этом собрав у экранов телевизоров аудиторию, сопоставимую с населением целой страны. Короткометражный фильм «Агитбригада. Серая зона» проделал путь, который многие полнометражные блокбастеры сочли бы амбициозным: от всероссийского кастинга до 60 миллионов телепросмотров.

Его показывали более сорока крупных региональных телекомпаний — от Севастополя до Сахалина, включая ДНР и ЛНР. Свыше 3500 школьников и студентов увидели картину в кинотеатрах, домах культуры и учебных аудиториях Урала и Ставропольского края. А точкой отсчёта новой главы проекта стала встреча в «Авангарде» — учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания, расположенном на территории парка «Патриот». Туда приехали актриса Татьяна Храмова и генеральный продюсер Юлия Ершова, чтобы поговорить с молодёжью о том, что остаётся за кадром.

И, судя по отклику, разговор удался.

«Во время таких встреч мы смотрим уже не на экран, а на сидящих в зале. Именно они — самая честная аудитория. Показ в «Авангарде» ещё раз убедил, что фильм смог достучаться до молодых людей. Об этом говорили внимание к экрану, количество вопросов и желание продолжать разговор после финальных титров. Мы снимали наш фильм именно для того, чтобы память о Великой Отечественной войне сохранялась не только в учебниках, но и становилась частью личного опыта новых поколений. Благодаря таким картинам сегодня кинематограф способен говорить с молодежью на языке, который она понимает и чувствует», — поделилась Юлия Ершова.

Но чтобы этот язык прозвучал, команде пришлось пройти через многое. Картина, созданная при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, посвящена фронтовым агитбригадам — тем самым артистам, которые в годы Великой Отечественной выступали практически на линии боевого соприкосновения, под обстрелами, в грязи и холоде. В центре сюжета — история молодого баяниста, который после первого же обстрела теряет способность играть из-за тремора рук, но находит в себе силы стать героем и спасти товарищей.

Актёрский состав стал настоящим срезом страны: здесь собрались артисты из Москвы, Екатеринбурга, Симферополя, Тюмени, Ноябрьска, Челябинска, Озёрска и других городов. Они встретились на границе Свердловской и Челябинской областей, где главной локацией стали руины храма XIX века у села Булзи. Там, среди камней и вековых сосен, построили декорацию сожжённой войной деревни. Шесть съёмочных смен команда провела в экстремальных погодных условиях — работали ночью, снимали сложные постановочные эпизоды с участием детей и животных, использовали пироэффекты, дроны и настоящую раритетную технику: грузовик ЗИС-5, помнивший блокадный Ленинград, тягач Т-20 «Комсомолец» и 45-миллиметровую противотанковую пушку.

В апреле 2026 года фильм получил прокатное удостоверение Министерства культуры России, а уже 7 мая в Екатеринбурге состоялась официальная премьера. В зале собрались представители власти, деятели культуры, общественники, журналисты и, конечно, простые зрители — те, ради кого всё и затевалось.

Поддержку проекту оказали десятки партнёров: Министерства культуры Свердловской и Челябинской областей, Свердловский областной фильмофонд, пресс-служба УФСБ по Свердловской области, монашеская община Покровского храма, промышленные гиганты вроде АО «Кыштымский медеэлектролитный завод» и ПАО «Ураласбест», военно-исторические клубы, шахматная федерация и даже цыганская диаспора Челябинской области. Этот широкий круг неравнодушных людей и организаций стал тем самым тылом, без которого фронтовая картина вряд ли бы состоялась.

И вот результат: в мае и июне фильм выходит в эфир более чем на 40 региональных телеканалах — от островов Тихого океана до побережья Чёрного моря. Совокупный охват, подтверждённый эфирными справками, перевалил за 60 миллионов человек. Это не просто цифра — это миллионы пар глаз, остановившихся на экране, и, возможно, сотни тысяч сердец, в которых история о баянисте из «серой зоны» отозвалась чем-то личным.

Основной этап завершён, но команда V&T Agency уже не тормозит. В работе — следующий проект под названием «Агитбригада. Тринадцать метров». Он станет новой главой киноальманаха о людях искусства, которые в самую страшную из войн не просто выживали, а приближали Победу — словом, музыкой, жестом, верой. И если старт первой серии стал событием общероссийского масштаба, то чем обернётся продолжение — пока вопрос. Но одно можно сказать точно: зритель уже готов слушать.