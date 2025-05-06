AILI: «Частая смена геолокации вдохновляет на творчество»

AILI — молодая певица, музыка которой пронизана искренностью и эмоциями. Как автор и исполнитель, она создает уникальные треки, которые трогают сердца слушателей и погружают в мир её чувств и переживаний. С каждым новым релизом AILI открывает новые грани своего таланта, завораживая публику и оставляя незабываемый след в музыкальном пространстве.

– AILI, привет! Давай познакомимся поближе. Расскажи немного о себе: что тебя вдохновило начать музыкальный путь?

– Привет! Вдохновение пришло ко мне после того, как я сделала кавер на песню одного популярного исполнителя. Этот опыт открыл для меня новые горизонты, и вскоре я поняла, что хочу выпускать свои треки. Это было как озарение — я ощутила, что музыка — это то, чем я действительно хочу заниматься.

– Как твои близкие отреагировали на становление тебя как артиста?

– С самого начала они поддерживали меня в моих стремлениях. Поддержка родителей дает мне силы и уверенность. Я начала заниматься музыкой благодаря им, и эта любовь к искусству была заложена в меня с детства. После окончания школы я поступила в музыкальное училище, где шаг за шагом выстраивался мой путь. Этот процесс продолжается и по сей день.

– Как бы ты описала свой музыкальный стиль?

– Основное направление моей музыки — лирика. Однако я продолжаю искать свой уникальный стиль. В моей дискографии можно найти абсолютно разноплановые песни, и это все я — моя проба в разных жанрах. Я открыта к экспериментам и стремлюсь найти звучание, которое действительно будет отражать мою индивидуальность.

– Есть ли музыкальные исполнители или музыкальные жанры, которые оказали влияние на твое творчество?

– Мне очень нравится Мари Краймбрери: ее творчество, подход к работе и музыке, а также то, как она организует свою деятельность.

– Расскажи про свой псевдоним: почему AILI? Связана ли с ним какая-то история?

– Псевдоним был придуман в кафе, когда я сидела с подругой. Я перебирала латинские буквы своего имени на телефоне, и так получилась AILI. Это имя отражает мою индивидуальность и простоту — I am Lilya.

– Расскажи о процессе создания музыки — от написания текста до записи.

– Процесс написания треков происходит очень легко, особенно в студии. Атмосфера для меня имеет огромное значение. Если мне приходит идея хотя бы одной строчки, остальные слова буквально льются друг за другом. Однако я выпускаю далеко не все свои работы; множество треков может лежать в столе до лучших времен. Иногда моя команда также участвует в написании песен, и мы вместе генерируем идеи. Одним из таких проектов стал мой недавний релиз «LA VIDA», который вышел 2 мая на всех цифровых площадках.

– Есть ли у тебя какие-то личные переживания или актуальные события, которые вдохновляют на создание нового материала?

– Частая смена геолокации всегда вдохновляет меня на творчество. Также, могут вдохновлять самые простые вещи и события, которые окружают меня в разных местах. Это помогает находить новые идеи и эмоции для моих песен.

– Планируешь ли ты поэкспериментировать в будущем с музыкальными стилями или будешь придерживаться одной сложившейся концепции?

– Поскольку я еще нахожусь в поиске своего стиля, это позволяет мне экспериментировать. Как только я пойму, что нашла «то самое» звучание, планирую двигаться в одном направлении, поднимаясь выше с каждым релизом.

– Что бы ты хотела донести до слушателей через свою музыку?

– Я хочу, чтобы каждый слушатель нашел свою сюжетную линию в моих треках. Музыка должна быть близка и понятна каждому, чтобы люди могли сопоставить свои эмоции с моими словами.

– Поделись планами на будущее: что нового поклонники могут ожидать от тебя в ближайшее время?

– Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах. Но на самом деле я больше верю в действия, чем в слова! Я настроена работать и двигаться вперед, создавая музыку, которая будет резонировать с людьми.