Айаал Адамов: «Человек всегда найдёт место для жизни, и чтобы не случилось всё будет хорошо»

В Екатеринбурге завершился XXXIII Открытый фестиваль документального кино «Россия», который прошёл при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив. При подведении итогов фестиваля Специального приза «За сохранение и развитие теледокументалистики» от Всероссийского телевизионного канала «Продвижение» был удостоен фильм «Белая земля» (режиссёр и автор сценария Айаал Адамов). Дебютная картина студента Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения рассказывает о Дне оленевода, который проходит в небольшом селе Найба на берегу Северного Ледовитого океана.

По словам Айаалы Адамова, ему всегда были интересны люди, живущие на Крайнем Севере и хотелось передать ощущение холода, царствующее там. «Когда глава села Найба предложил мне рассказать об этом небольшом селе, где живёт всего несколько человек, я сразу загорелся этой идеей. Мы прожили там месяц зимой и месяц летом, и меня поразила стойкость этих людей. Ведь вокруг лишь тундра и белое пространство – пространство для жизни, счастья, праздника… Это очень вдохновило и захотелось этим поделиться. В получившемся фильме для меня ещё очень важна стихия, к который в «Белой земле» я попытался отнестись как к персонажу. Что это живая материя, которая окружает человека и как он взаимодействует с этой стихией. Жители, живущие на краю севера, не борются со стихией, а существуют вместе с ней. Это их часть. И это говорит о том, что человек всегда найдёт место для жизни, и чтобы не случилось всё будет хорошо», – отметил Айаал Адамов в эксклюзивном комментарии Международному пресс-центру МКР-Медиа.

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