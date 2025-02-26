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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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«Айда!» ответит на неожиданные вопросы зрителей

editor
By editor
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айда - съемки
Фото © START / НТВ

Стартовали съемки новой восьмисерийной криминальной драмы онлайн-кинотеатра START и телеканала НТВ «Айда!» с Владимиром Вдовиченковым («Батя», «Чемпион мира»), Даниилом Воробьевым («Жить жизнь», «Медиатор») и Алексеем Онеженым («Первый раз», «Плакса») в главных ролях. Режиссером проекта выступил Олег Асадулин («Тест на беременность 2», «Возвращение попугая Кеши»). Новый сериал расскажет о том, как и при каких обстоятельствах сформировался новый вид организованной преступности — братва. 

По сюжету подросток из привилегированной семьи, Гриша (Алексей Онежен), переезжает из Волгограда в Казань и оказывается в эпицентре войны уличных банд. Он чужой в этом мире, но, чтобы выжить, вынужден учиться его жестоким правилам. Неожиданным наставником для него становится идеолог банды «Тяп-Ляп» Захаревич (Даниил Воробьев) — умный, образованный и амбициозный манипулятор, создавший систему втягивания подростков в организованную преступность. Единственный, кто осознает надвигающуюся угрозу, — начальник уголовного розыска Никонов (Владимир Вдовиченков). Ему потребуется время, чтобы понять, что это не просто криминальный всплеск, за которыми стоят нерядовые фигуры, а начало масштабных процессов, способных разрушить страну. 

Авторы сериала обратились к подлинной истории. В это трудно поверить, но идеологом «криминального казанского движа» в то время был не какой-нибудь матерый вор в законе, а местный врач-психиатр Михаил Захаревич. Сериал рассказывает о трагической судьбе казанских подростков, оказавшихся под властью этого талантливого манипулятора, сумевшего направить энергию молодежи в губительное для нее самой русло. Подростки поздно замечают, что ими манипулируют. Под руководством Захаревича они проживают бессмысленную, но яркую и зачастую короткую жизнь. И каждого из них ждет своя расплата за личные ошибки и преступления.

Проект «Айда!» — это не просто криминальная драма, а исследование исторических, экономических и социальных причин появления «братвы» как абсолютно нового формата преступного сообщества, принципиально отличающегося от уголовных банд того времени. Глубоко ошибочно представление о том, что «братва» появилась в конце 80-х в силу непродуманных реформ руководства СССР. Формирование организованной преступности этого вида началось на полтора десятилетия раньше. Авторы проекта поднимают неожиданные вопросы: как идеологический разрыв между властью и обществом способствовал возникновению «братвы»? Почему теневая экономика неизбежно породила рэкет? И как зародившаяся в те годы нового вида организованная преступность подготовила почву для кровавых 90-х?

Главный консультант проекта — генерал-лейтенант милиции Савелий Тесис, который был членом оперативно-следственной бригады по делу «Тяп-Ляп» в 1978–1980-х годах. «Айда!» впервые раскроет детали, которые ранее не были известны широкой публике.

Производством проекта совместно занимаются онлайн-кинотеатр START, телеканал НТВ, кинокомпании «ТФ Контент» и «Хэд Мэйд Продакшен» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Республики Татарстан. 

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