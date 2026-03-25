Айсен Николаев и Ольга Любимова обсудили реализацию национальных проектов и развитие культуры в Якутии

Накануне Дня работников культуры, в Москве состоялась рабочая встреча Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой.

Ольга Любимова высоко оценила взаимодействие Якутии с Министерством культуры России, отметив, что республика полностью выполнила все плановые показатели нацпроекта «Культура».

Также обсудили реализацию нового Национального проекта «Семья», в рамках которого в 2025 году были оснащены семь детских школ искусств, два музея и Национальный театр танца им. С.А. Зверева-Кыыл Уола. Модернизирована детская школа искусств в поселке Белая гора и проведён капитальный ремонт Музея государственности им. П.А. Ойунского.

Особое внимание на встрече было уделено завершению строительства объектов культурной инфраструктуры, поддержке театрального искусства, кинопроизводства, сохранению нематериального культурного наследия и ключевым направлениям совместной работы в рамках национального проекта «Семья» и объявленного в республике Года культуры.

Айсен Николаев проинформировал министра о ходе строительства нового здания Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия) им. В.А. Босикова, возводимого по поручению Президента России Владимира Путина. Ввод объекта, который включает учебный корпус на 240 учащихся и интернат на 150 мест, запланирован на декабрь 2026 года.

Также обсуждался вопрос строительства Арктического центра эпоса и искусств в Якутске – уникального комплекса, который объединит филармонию и театр эпоса «Олонхо». Глава Якутии рассказал министру о том, что в 2026 году в республике отмечают юбилеи два театра: Русский драматический театр – 135-летие, и Саха академический театр им. П.А. Ойунского — 120-летие. В 2026 году в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана будут проходить гастроли ведущих театров региона. В связи с юбилеем была рассмотрена возможность поддержки гастролей Саха академического театра в Москве на площадках российских театров.

Были обсуждены идеи создания новых художественных фильмов якутского кино. Ольга Любимова подтвердила готовность Минкультуры России проработать вопрос о поддержке республиканского кинематографа, учитывая его общественную и культурную значимость.

Министерство культуры России также окажет информационную и организационную поддержку Международному театральному фестивалю «Желанный берег», который получит статус всероссийского. Это позволит укрепить творческие связи между национальными театрами и расширить географию участников.

По итогам встречи также достигнута договоренность о проведении при содействии Министерства культуры РФ работ по ремонту здания цирка им. Марфы и Сергея Расторгуевых.

Айсен Николаев отметил, что одним из знаковых республиканских мероприятий Года единства народов России и Года культуры в Якутии станет национальный праздник «Ысыах Туймаады», который состоится в Якутске 27–28 июня 2026 года.

Министр отметила успешный опыт Якутии в развитии школьных театров, в том числе победу детей из Октемской средней школы на Всероссийском фестивале в Перми, и поблагодарила руководство региона за системную поддержку культуры.

В завершение встречи Ольга Любимова поздравила Айсена Николаева и всех работников культуры Якутии с профессиональным праздником, подчеркнув, что внимание руководителя региона к вопросам культуры и искусства дает видимые результаты – от модернизации инфраструктуры до успешных творческих проектов, получивших признание на федеральном уровне.