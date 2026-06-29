Академическому хору русской песни Телерадиоцентра «Орфей» присвоили имя народного артиста СССР Николая Кутузова

24 июня Академический хор русской песни Телерадиоцентра «Орфей» отпраздновал 100-летие со дня рождения своего легендарного художественного руководителя, народного

артиста СССР Николая Кутузова (1926–2011).

К этой дате было приурочено присвоение коллективу имени Николая Васильевича, о котором торжественно объявил со сцены преемник Кутузова, нынешний художественный руководитель и главный дирижер Николай Азаров.

Имя Николая Кутузова стало легендой еще при его жизни, он внес огромный вклад в дело сохранения народно-певческой культуры, хор под его руководством заслужил всенародную любовь. Обладая незаурядным музыкально-психологическим талантом, маэстро создал уникальную вокально-хоровую народную школу, во главе угла которой стоит осознанная, психологически точная, выверенная интонация, основанная на принципах народного звукоизвлечения и приемах классического вокала. Эта школа дает потрясающий эффект достоверности и искренности исполняемым песням. Благодаря ей выступления Академического хора русской песни всегда пользовались огромной популярностью у аудитории.

Как композитор Николай Кутузов написал более 90 авторских произведений, а также создал более 400 аранжировок народных песен. Главной особенностью его творчества является замечательный мелодический дар и точная передача поэтических образов.

В концерте «Люблю тебя, моя Россия!» прозвучали сочинения маэстро и его всемирно известные обработки народных песен, такие, как: «Ермак», «Славное море, священный Байкал», «Ах, вы сени», «Ай, Утушка луговая», «Перевоз Дуня держала» и многие другие, и, конечно, вокально-хореографические композиции «Светит месяц» и «Барыня», которые на протяжении десятилетий остаются украшением всех концертов хора.

Специальным гостем концерта стала дочь Николая Кутузова, заслуженная артистка России Елена Кутузова, которая более 18 лет проработала хормейстером в коллективе своего отца и внесла большой вклад в творческий облик хора. Она продирижировала несколькими номерами, включая духовное произведение для хора без сопровождения «Отче наш», которое является одним из ключевых сочинений Николая Кутузова, выходящим за рамки народного творчества.

«Николай Кутузов относится к категории людей, которых я бы назвал великими. Он руководил этим коллективом более полувека – это мог сделать только человек, бесконечно, фанатично преданный своему делу. Когда такие люди уходят из жизни, их дело продолжает жить и развиваться. Сегоднящний концерт – это благодарность всех нас, находящихся на сцене, за все, что сделал Николай Васильевич. Мы обязаны ему тем, чем сегодня занимаемся – настоящей музыкой, настоящим народным исполнительским искусством.

В нашей хоровой культуре существует традиция, что при жизни своих создателей и руководителей коллективы в обиходе называют не полными названиями – а их именами и фамилиями – хор Свешникова, ансамбль Александрова и другие. При жизни Николая Васильевича Академический хор русской песни в профессиональном сообществе и среди публики всегда называли «хором Кутузова». И сегодня произошло очень значимое и важное событие. В целях увековечения памяти выдающегося музыканта в области народной песни и в честь столетия со дня его рождения с 22 июня 2026 года Академическому хору русской песни Телерадиоцентра «Орфей» присвоено имя Н.В. Кутузова. Поздравляю нас всех с возвращением хора Кутузова!», — Николай Азаров.