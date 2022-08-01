Академия Игоря Крутого и ГИТИС объявляют Международный конкурс мюзиклов

Академия Игоря Крутого и Российский институт театрального искусства – ГИТИС запускают Международный творческий конкурс мюзиклов на патриотическую тему.

Конкурс мюзиклов среди композиторов и либреттистов – отличный шанс для начинающих и опытных авторов заявить о себе и представить своё творчество широкой музыкальной и театральной общественности. К конкурсу могут быть представлены законченные и незаконченные оригинальные произведения на русском языке в жанре «мюзикл» при условии, что текст и музыка ранее нигде не исполнялись.

От заявки на конкурс до постановки в театре всего один шаг: чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить анкету на сайте Академии Игоря Крутого и отправить свои текст, нотную партитуру и аудиофайлы. Приём работ стартует 1 августа и продлится до 1 октября 2022 года. Лучшие тексты и музыка не останутся без внимания и будут поставлены на профессиональной сцене творческой постановочной командой ГИТИСа и Академии Игоря Крутого. Помимо этого, призёры конкурса получат видео с музыкальными номерами своих сочинений в исполнении приглашённых артистов и музыкантов.

Состав жюри конкурса: Герард Васильев, народный артист РФ, солист Московского театра оперетты; Стелла Хачанянц, генеральный директор Академии Игоря Крутого; Дмитрий Белов, многократный обладатель национальной театральной премии «Золотая маска», режиссёр-постановщик мюзиклов; Валерия Ланская, российская актриса театра и кино; Константин Работов, автор и композитор, лауреат международных конкурсов, участник музыкальных телевизионных проектов, педагог по вокалу Академии Игоря Крутого; Олег Перов, режиссер-постановщик концертов и музыкальных премий, педагог по актёрскому мастерству Академии Игоря Крутого; Арман Грас, художественный руководитель Академии Игоря Крутого.

Игорь Крутой, народный артист России, продюсер, композитор:

— У нас не так много конкурсов, затрагивающих такой уникальный жанр, как мюзикл. Наш совместный проект с ведущим театральным вузом страны — ГИТИСом — направлен на поиск и поддержку талантливых авторов в этом направлении, в том числе и среди молодёжи. Надеемся, он станет прекрасной площадкой, где можно будет не просто раскрыть свой талант, но и общаться и обмениваться опытом. Это большой шанс для всех участников быть замеченным и заявить о себе и своих проектах на международном уровне, получить дополнительный ресурс на дальнейший личностный рост и развитие своего мастерства.

Григорий Заславский, заслуженный деятель искусств РФ, ректор ГИТИСа:

— Мюзикл для нас – новое направление. Впрочем, и для России во многом – это новое направление, хотя в СССР была очень популярна оперетта, жанр родственный, а спектакль «Юнона и Авось» по жанру вполне соответствует определению «мюзикл». Мы надеемся, что конкурс, который ГИТИС начинает вместе с Академией уважаемого Игоря Яковлевича Крутого, позволит привлечь ещё больше талантливых молодых людей не только на сцену, но и пополнит армию зрителей российских мюзиклов.

Подробнее о Конкурсе мюзиклов на сайте Академии Игоря Крутого https://academy-ik.com/musical/

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