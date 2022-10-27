Академия Игоря Крутого объявляет конкурс для талантливых детей на бесплатное обучение

Академия Игоря Крутого (г. Москва) объявляет о конкурсном наборе на бесплатное обучение для льготных категорий граждан. К прослушиванию приглашаются одаренные дети и подростки 10–16 лет. Кастинг пройдет 28 октября в 16:00 в здании Академии на Мясницкой улице.
Учитывая высокую социальную значимость культурного образования среди российской молодежи, Академия Игоря Крутого организовывает регулярные групповые занятия по направлению «Артист эстрады» для детей и подростков из категории социально-незащищенных граждан.
Цель этого курса — поддержка и развитие талантов у одаренных детей, а также содействие созданию благоприятных условий для их всестороннего творческого развития. Направление «Артист эстрады» — это комплексная подготовка детей и подростков к выступлению на большой сцене.
В рамках обучения профессиональные педагоги Академии Игоря Крутого проводят уроки по эстрадному вокалу, актерскому мастерству и хореографии. Студенты курса также смогут посещать образовательные мастер-классы, которые регулярно проводятся в стенах Академии и фан-встречи с российскими звездами.
К прослушиванию приглашаются дети и подростки 10-16 лет следующих льготных категорий граждан:
- дети из многодетных семей;
- дети, оставшиеся без попечительства родителей;
- дети военнослужащих по призыву и контракту;
- дети из малообеспеченных семьей;
- дети из неполных семей (с одним родителем).
Записаться на прослушивания и узнать всю подробную информацию о необходимых документах, подтверждающих льготы, можно на официальном сайте Академии: https://academy-ik.com/, либо по телефону: +7 968 476 36 59.
Подать заявку на обучение — по ссылке https://academy-ik.com/zajavka-na-obuchenie .Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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