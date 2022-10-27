Академия Игоря Крутого объявляет конкурс для талантливых детей на бесплатное обучение

Академия Игоря Крутого (г. Москва) объявляет о конкурсном наборе на бесплатное обучение для льготных категорий граждан. К прослушиванию приглашаются одаренные дети и подростки 10–16 лет. Кастинг пройдет 28 октября в 16:00 в здании Академии на Мясницкой улице.

Учитывая высокую социальную значимость культурного образования среди российской молодежи, Академия Игоря Крутого организовывает регулярные групповые занятия по направлению «Артист эстрады» для детей и подростков из категории социально-незащищенных граждан.

Цель этого курса — поддержка и развитие талантов у одаренных детей, а также содействие созданию благоприятных условий для их всестороннего творческого развития. Направление «Артист эстрады» — это комплексная подготовка детей и подростков к выступлению на большой сцене.

В рамках обучения профессиональные педагоги Академии Игоря Крутого проводят уроки по эстрадному вокалу, актерскому мастерству и хореографии. Студенты курса также смогут посещать образовательные мастер-классы, которые регулярно проводятся в стенах Академии и фан-встречи с российскими звездами.

К прослушиванию приглашаются дети и подростки 10-16 лет следующих льготных категорий граждан:

дети из многодетных семей;

дети, оставшиеся без попечительства родителей;

дети военнослужащих по призыву и контракту;

дети из малообеспеченных семьей;

дети из неполных семей (с одним родителем).

Записаться на прослушивания и узнать всю подробную информацию о необходимых документах, подтверждающих льготы, можно на официальном сайте Академии: https://academy-ik.com/, либо по телефону: +7 968 476 36 59.

Подать заявку на обучение — по ссылке https://academy-ik.com/zajavka-na-obuchenie .

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