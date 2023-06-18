Академия «Меганом» открыла набор на образовательную программу «Создание и продвижение модного бренда»

Академия творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») совместно с модным домом CHAPURIN и агентством по масштабированию fashion-бизнеса ШТАБ открыла набор на образовательную программу для практикующих дизайнеров одежды, которые занимаются развитием своего бренда или только планируют его запуск. Регистрация открыта до 10 июля на сайте: https://tavrida.art/academy.

Программа-акселератор Академии творческих индустрий «Меганом» разработана в партнерстве с агентством по масштабированию fashion-бизнеса ШТАБ и дизайнером, основателем бренда CHAPURIN Игорем Чапуриным специально для молодых дизайнеров. В рамках программы эксперт «Тавриды» Игорь Чапурин выступит наставником для нового поколения российских творцов. Соавтором курса «Создание и продвижение модного бренда» стала Станислава Нажмитдинова ー основатель и генеральный директор агентства по масштабированию fashion-бизнеса ШТАБ.

«У меня очень любопытное, красивое ощущение от Академии. Год назад я был здесь — это был сплошной бетон, но все пространства я полюбил еще тогда, пожелал добра и сил всем строителям и всей команде, которая возводила Академию. Сейчас я вижу, что мы молодцы и умеем делать четко, быстро, с толком и для пользы! Я желаю нашим молодым и уже состоявшимся брендам не забывать то, что мы созидаем будущее, и в этом должны быть на высоте. Дизайнерам в первую очередь необходимо помнить свою миссию — они делают мир для других людей лучше и краше. Здесь, в Академии, мы воспитаем новое поколение, и, поверьте, оно будет потрясающе сильным!» — рассказал дизайнер, основатель бренда CHAPURIN Игорь Чапурин.

Программа затронет все этапы построения бренда: от идеи до создания и реализации продукта, актуального для современных реалий российского бизнеса. В рамках программы участники проработают идеи, сильные и слабые стороны своего продукта, определят миссию бренда и сформируют его ключевые смыслы, выберут нишу и позиционирование, научатся работать в соответствии с производственными процессами и выстраивать схему взаимодействия с коммерческими структурами.

«Наша программа интерактивная, созданная с учетом современных образовательных методик. Не будем раскрывать всех секретов, скажу только, что слушатель с первого дня погружается в индустрию моды и начинает прорабатывать свой проект на всех уровнях: от создания визуальной платформы марки до концепции продвижения, инструментов управления и тщательных финансовых расчетов. Наша команда сделала невероятное, чтобы участники получили практические инструменты, которые позволят им создавать бренды, способные перевернуть представление о российской моде», — поделилась основатель агентства по масштабированию fashion-бизнеса ШТАБ Станислава Нажмитдинова.

Программа пройдет в смешанном формате с 1 августа 2023 по 18 февраля 2024 года. Обучение пройдет онлайн- и офлайн-форматах, первый этап очного обучения на площадке Академии творческих индустрий «Меганом» в Крыму запланирован с 9 по 13 августа 2023 года. Регистрация открыта до 10 июля на сайте: https://tavrida.art/academy.

Участие в образовательной программе Академии «Меганом» дает шанс построить карьеру мечты: в финале обучения состоится презентация профайлов и коллекций брендов с участием потенциальных работодателей, основателей брендов, инвесторов, представителей производств, фабрик и торговых площадок. В рамках обучения дизайнеров ждет реальная практика вместе с наставником и экспертами по созданию коллекций одежды.

В результате обучения, помимо «упакованного» бренда, знаний и предметных рекомендаций, дизайнерам откроется возможность выйти на реальную коллаборацию с брендом, получить предложение по работе или финансирование собственного проекта. Кроме того, дизайнеры смогут принять участие в выпуске совместной коллекции вместе с брендом «Арт.Молодость».

Академия творческих индустрий «Меганом», на площадке которой пройдет обучение, — это новая концепция образовательной среды для молодых представителей культуры, искусства и творческих индустрий, которая стала ядром молодежно-просветительского курорта «Таврида.АРТ» и одной из ведущих площадок России по созданию проектов в сфере креативных индустрий. Круглогодичный образовательный центр позволяет молодым профи получить профессиональное образование под кураторством признанных лидеров направлений и принять участие в интерактивных проектах, подготовленных в сотрудничестве с ведущими институциями и корпоративными партнерами

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