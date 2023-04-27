Академия творческих индустрий «Меганом» – новый образовательный центр России

27 мая 2023 года Академия творческих индустрий «Меганом» официально начинает свою деятельность как образовательный центр.

Торжественное открытие академии соберёт на площадке сотни участников со всей страны. В их числе эксперты и деятели культуры и искусств, лидеры общественного мнения и СМИ, представители НКО и государственных институций, резиденты и амбассадоры арт-кластера «Таврида». В рамках групповой работы «Учимся создавать вместе» все они будут работать над программой, которую представят 27 мая.

Зрителями программы станут жители и гости Республики Крым. Они познакомятся с Академией «Меганом» в формате интерактивных экскурсий, квестов и квизов, смогут посетить лекции и мастер-классы. На открытии будут впервые представлены образовательные программы Академии, в том числе разработанные специально для участников СВО.

Культурная программа раскроет главные смыслы проекта, расскажет историю арт-кластера «Таврида» и его планы развития. Для зрителей выступят звезды российской сцены: Александр Иванов и группа «Рондо», группы «Корни» и «Фабрика». Джазовый ансамбль под управлением Легенды Тавриды Игоря Бутмана представит концертную программу «Джаз у Меганома».

Также гости Академии смогут посетить первую в Крыму мультимедийную экспозицию «День четвертый», в основу которой вошли работы молодых современных художников.

Ключевым событием станет Трибьют группы «Иванушки International», посвященный Легенде Тавриды Игорю Матвиенко. Резиденты арт-кластера «Таврида» вместе с популярными артистами исполнят хиты «Иванушек» в современной обработке. Премьера шоу состоялась в августе 2022 года в рамках Фестиваля «Таврида.АРТ», а зимой программа была показана в Доме молодёжи в московском Манеже.

Зрителями мероприятий смогут стать все желающие — жители и гости полуострова, прошедшие регистрацию на сайте https://tavrida.art/academy-opening (регистрация до 22 мая включительно). Участие бесплатное. Количество мест ограничено.

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