Актер Роман Маякин исполнил кавер на песню «Лирика» группы «Сектор Газа»

Онлайн-кинотеатр KION выпустил музыкальное видео «Лирика», в котором Роман Маякин, играющий главную роль в проекте «Сергий против нечисти. Яга», исполняет кавер на песню группы «Сектор Газа». Музыкальное видео приурочено к премьере оригинального сериала KION.

События музыкального видео разворачиваются во вселенной сериала. Роман Маякин в образе Сергия исполняет песню «Лирика», и ему в этом «помогают» представители нечисти —вампиры, Яга, Лихо и Лось. Сковав представителей потустороннего мира в кандалы, Сергий заставляет их играть на музыкальных инструментах, пока сам исполняет вокальную партию трека.

Сергий посвящает песню своей экранной напарнице и возлюбленной Кате Земцовой (Лукерья Ильяшенко), которая в новой части франшизы подвергается смертельной опасности. Чтобы спасти Катю, Сергий вынужден пойти на опасную сделку с Ягой (Елена Подкаминская).

«Опыт съемки музыкального видео был для меня достаточно волнительным, хотя у меня было что-то подобное — например, я записывал саундтрек к одному из сериалов, в котором снимался, а также участвовал в спектакле «Иисус Христос –— суперзвезда». Дело в том, что со мной в подростковом возрасте произошла история, после которой у меня появился страх петь публично. Я попал к не очень профессиональным преподавателям, меня плохо подготовили, и я провалил экзамен. Но на записи и съемках кавера «Лирики» я получил огромное удовольствие от процесса. Создание музыки — это затягивающий процесс и отдельный мир, очень интересный», – рассказывает актер Роман Маякин.

Игорь Жирнов, музыкант, гитарист группы «Сектора Газа» (1991-2000), гитарист музыканта Александра Иванова:

«Клип сделан хорошо, современно! Аранжировка звучит модерново, и “Лирика” в этой версии по-другому звучит — и по смыслу тоже. Здорово, что “Сектор Газа” до сих пор вдохновляет многих людей: лично знаю кавер-группы, которые дают концерты, это их работа, и им она нравится. Возможно, люди обращаются к музыке того времени, потому что в новой музыке их ничего не цепляет, не так много новых хороших песен — поэтому и волна интереса такая».

Фото – кадр из видео