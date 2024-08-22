Актер сериалов Пятого канал Евгений Шишов героически погиб в Курской области

Актер Евгений Шишов погиб 9 августа, защищая территорию России в Курской области. Сегодня эту информацию подтвердили родственники артиста. В феврале Евгению исполнилось 42 года.

Он начал сниматься в кино с 2015 года. Телезрителям Пятого канала артист известен по ролям в сериалах «Свои», «Великолепная Пятерка», «Условный мент» и «Крепкие орешки». На счету актера работа в 19 проектах.

С марта этого в социальных сетях Евгения стали выходить посты с публикациями из зоны СВО. Каждое послание к подписчикам заканчивалось словами: «Всем хорошего дня и отличного настроения!» Последняя военная фотография датирована 31 июля.

Пятый канал выражает свои соболезнования семье и близким в связи с гибелью Евгения Шишова. Он останется в памяти не только как актер, но и как герой, который отдал свою жизнь за мир и свободу своей Родины.

Церемония прощания с Евгением Шишовым состоится в субботу, 24 августа, в Ильинской церкви города Выборг.