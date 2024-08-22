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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Актер сериалов Пятого канал Евгений Шишов героически погиб в Курской области

editor
By editor
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евгений шишов - актер

Актер Евгений Шишов погиб 9 августа, защищая территорию России в Курской области. Сегодня эту информацию подтвердили родственники артиста. В феврале Евгению исполнилось 42 года.

Он начал сниматься в кино с 2015 года. Телезрителям Пятого канала артист известен по ролям в сериалах «Свои», «Великолепная Пятерка», «Условный мент» и «Крепкие орешки». На счету актера работа в 19 проектах.

С марта этого в социальных сетях Евгения стали выходить посты с публикациями из зоны СВО. Каждое послание к подписчикам заканчивалось словами: «Всем хорошего дня и отличного настроения!» Последняя военная фотография датирована 31 июля.

Пятый канал выражает свои соболезнования семье и близким в связи с гибелью Евгения Шишова. Он останется в памяти не только как актер, но и как герой, который отдал свою жизнь за мир и свободу своей Родины.

Церемония прощания с Евгением Шишовым состоится в субботу, 24 августа, в Ильинской церкви города Выборг.

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