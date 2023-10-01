Онлайн-кинотеатр Иви и Black Star Karting придумал коллаборацию и забрендировали гоночные карты под золото, чтобы они были похожи на главную героиню нового приключенческого драмеди «Лада Голд» — золотую «четверку». Премьера всех серий состоялась на платформе 21 сентября, а 25 сентября Иви позвал звезд проекта и популярных блогеров прокатиться с ветерком и посоревноваться в гонке на золотых картах.

В заезде приняли участие актеры «Лады Голд» Эльдар Калимулин и Анна Богомолова, Татьяна Струженкова из сериала Иви «И снова здравствуйте!», а также известные блогеры и артисты: Егор Шип, Аня Покров, Катя Адушкина, Gan13, Амина Тендерлибае, Софа Купер, Андрей Савочкин, Вася Алдерсон, Вита Чиковани и другие.

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