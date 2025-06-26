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Актеры «Слова пацана» появятся в комедийной сцене сериала «Остаться друзьями»

editor
By editor
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остаться друзьями - слово пацана
Фото © пресс-служба ТНТ

Актеры Лев Зулькарнаев и Лев Черепанов, известные по проекту «Слово пацана. Кровь на асфальте», появятся в одном из эпизодов комедии производства ТНТ и 1-2-3 Production «Остаться друзьями». Актеры со своей фирменной харизмой сыграли двух уличных бандитов, которые хотели ограбить персонажа Бориса Дергачева.

Несмотря на то, что это короткое появление, дуэт Зулькарнаева и Черепанова полностью попал в тон сериала – лёгкий, ироничный, узнаваемый. А ещё это тонкая и очень смешная отсылка: герои, сделавшие себе имя в остросоциальной драме, внезапно оказываются в комедийной зарисовке, пародируя самих себя.

Неожиданный кроссовер стал одной из скрытых «пасхалок» сериала про современных тридцатилетних, которые ищут свое место в жизни.

«Остаться друзьями» – сериал про молодую семью, которая приняла непростое для себя решение развестись. Конфетно-букетный период Ромы и Ани (Борис Дергачев и Анастасия Калашникова) сменился суровыми буднями семейной жизни, и они поняли, что надо двигаться дальше, но в разных направлениях. Их общие друзья – молодые родители Катя и Леша (Алина Алексеева и Михаил Кремер) и холостяки Олег и Эля (Никита Никитин и Софья Зайка), не согласны, ведь Рома и Аня были ядром их тусовки, без них всё развалится. Совместные ужины, поездки на природу, общие дни рождения – всему этому может прийти конец, а искать новых друзей после тридцати – так себе удовольствие. Эта история про шестерых, совершенно разных людей, у которых много своих проблем в жизни, но что они умеют идеально – это дружить.

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