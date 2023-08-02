Актриса Анастасия Денисова посетила подопечных благотворительного фонда «Гольфстрим»

Российская актриса театра и кино, телеведущая, певица и режиссер побывала в детском инклюзивном центре «Вместе весело шагать» — проект благотворительного фонда «Гольфстрим», чтобы поддержать подопечных. Анастасия пообщалась с подопечными фонда Аней Кузнецовой и Володей Кривобоковым. Дети радостно отреагировали на визит актрисы и показали ей свою любимые кабинеты, где проходят их занятия.

Актриса также посетила индивидуальное занятие, где подопечная Анечка занималась с дефектологом. На занятиях с подопечной специалист помогала Ане в коррекции и формировании мелкой и тонкой моторики, а также способствовала развитию речи ребенка. После посещения занятия специалисты центра рассказали Анастасии о том, как проходит работа в центре с подопечными фонда.

«Когда представители культуры присоединяются к нашим благотворительным начинаниям, они вносят в команду фонда не только свою креативность, но и большую энергию. Их присутствие и вклад делают нас сильнее, позволяя нам рассказывать нашу историю общественности более ярко и вдохновляюще. Вместе мы действительно можем сделать больше!» — президент благотворительного фонда «Гольфстрим» Виктория Якимова

«Познакомиться с работой фонда «Гольфстрим» и стать частью этого проекта, а главное видеть радость на лицах этих прекрасных детей — это незабываемый опыт. Я глубоко восхищена работой фонда и индивидуальным подходом, который специалисты применяют к каждому ребёнку. Это напоминает нам, что каждый из нас особенный и важный. Встреча с Аней и Володей, и присутствие на индивидуальном занятии — это было очень трогательно. Они вдохновляют меня своей смелостью, упорством и желанием учиться. Я с нетерпением жду следующей возможности, чтобы повидаться с ними!» — актриса Анастасия Денисова.

На протяжение визита актрисы в центр её сопровождала верный друг — домашняя любимица по кличке Фифа породы Мальтипу. В завершение встречи Анастасия сделала селфи с детьми. Аня и Вова с удовольствием позировали вместе с Анастасией для фото.

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