Актриса Дарья Погодина раскрыла тайны съёмок динамичной комедии «УничтоЖанны»

В мини-интервью АртМосковии актриса Дарья Погодина рассказала, как вживалась в свою героиню-командира, какие вызовы бросали съемки и почему эта роль стала для нее незабываемой.

– Дарья, о чем новый фильм «УничтоЖанна»? Какая вам досталась роль?

– Зрители увидят яркую экшн-комедию, в которой соединили драйв, юмор и даже немного драмы и романтики. Главная роль досталась Юлии Егеревой, она играет домохозяйку со сверхспособностями и ей предстоит стать секретным агентом. Моя роль — это довольно противоречивая личность, волевая и умная женщина-командир секретной Службы Наталья Аксенова. Она хладнокровная, расчетливая, при этом имеет свои уязвимые стороны, о которых зритель узнает во время просмотра.

– Как Вы готовились к роли Натальи Аксеновой?

– Я приступила сразу после утверждения на роль. Мне было важно понять внутреннее состояние моей героини. Дома я много экспериментировала с походкой, интонацией, взглядом. Даже сделала себе своеобразный челлендж — вышла в образе Натальи в реальную жизнь. А он, нужно отметить, полностью готический — длинное черное платье, яркий макияж. Я наблюдала, как люди реагируют на меня: кто-то смотрел с интересом, кто-то даже испугался немного.

– Были ли сложные моменты в подготовке к роли?

– Главная сложность заключалась в том, что Наталья — моя противоположность. Мне нужно было глубже понять ее мотивы. Предыстория персонажа в сценарии прописана лишь частично, поэтому я самостоятельно дополняла ее образ, чтобы создать из нее сильную и целеустремленную личность.

– Вам понравилось играть такую неоднозначную роль?

– Очень! На мой взгляд, отрицательные персонажи сильнее раскрывают актерский потенциал. Артисту нужно создать живого, понятного героя, чтобы зритель поверил ему. Моя Наталья Аксенова — многогранная личность, в этом одновременно и сложность, и интерес к ней.

– Где проходили съемки?

– Полностью фильм снимали в Москве, в разных красивых локациях. Офисом секретной службы стал стильный инновационный кластер «Ломоносов», а домом главного героя — усадьба в Кусково. Это помогло создать и прочувствовать атмосферу альтернативной реальности, в которой происходят действия фильма.

– С кем из актеров Вы работали вместе на площадке?

– Мне повезло работать с Игорем Ознобихиным, Романом Поповым и Павлом Прилучным — главным героем «УничтоЖанны». Все они оказались очень хорошими людьми и талантливыми актерами. С ними было комфортно сотрудничать. Роман часто рассказывал смешные истории, а от Игоря исходила добрая аура.

– У Вас уже был опыт в подобных проектах?

– Роль в «УничтоЖанне» для меня это что-то новое. Героиня наделена неоднозначными чертами, мощным внутренним стержнем, что сразу выделяет ее среди других моих ролей. Такой как Наталья у меня еще не было.

– Фильм совсем скоро выходит на экраны. Какие у Вас ожидания от премьеры?

– Волнующие и приятные. Я уверенна, что зрители получат огромное удовольствие. Ведь в фильме есть все: интересный сюжет, искрометный юмор, динамика, колоритные персонажи. «УничтоЖанна» идеально подойдет для семейного просмотра и для романтического свидания.