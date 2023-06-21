Акция памяти, посвящённая 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны в эфире телеканала «Россия»

22 июня, в 4 утра в эфире телеканала «Россия» – Акция памяти, посвящённая 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Именно в этот день и час в 1941 году на нашу землю напали войска гитлеровской Германии, перед которыми до того пала уже почти вся Европа. Великая Отечественная война стала величайшим испытанием для нашего народа. В этот день мы по традиции отдаём дань памяти великому поколению героев, которые ради Победы жертвовали самым дорогим – своей жизнью.

На «Парящем мосту» в Зарядье снова звучит «Реквием» композитора Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра и сводного хора под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета, а также выдающихся драматических артистов и музыкантов России. В Акции памяти, состоявшейся в 2021 году, в день 80-летия этой скорбной и светлой даты, приняли участие: Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Алексей Гуськов, Сергей Шакуров, Ирина Пегова, Александр Петров, Марина Неёлова, Ильдар Абдразаков, Вадим Репин, Вита Корниенко, Иван Бессонов, Тимофей Яхнов и Александр Рублёв. Ведущие – Дарья Златопольская и Андрей Малахов.

Фото – телеканал «Россия»

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