Актёр Сергей Шнырёв проведёт мастер-класс в рамках проекта Лаборатории театра и фольклора

25 марта 2022 года Региональная молодёжная Лаборатория театра и фольклора и Национальный фонд поддержки правообладателей (НФПП) представят мастер-класс известного российского актёра Сергея Шнырёва в рамках образовательного цикла «Мастера театра и кино». Онлайн-трансляция лекции состоится на портале «Культура.РФ» и на сайте folk-lab.ru.

Предстоящая лекция носит название «От Пушкина: «Над вымыслом слезами обольюсь…» – к Станиславскому: «А если бы…»». Гость студии не только раскроет заданную им тему, но и ответит на вопросы, поступившие от зрителей, которые заранее зарегистрировались на сайте Лаборатории театра и фольклора. Начинающие актёры и режиссёры могут воспользоваться редкой возможностью получить практические профессиональные советы от мэтра театра и кино.

У Сергея Шнырёва солидный и разноплановый творческий опыт. Он 15 лет служил в МХТ имени А.П. Чехова, сыграв во множестве спектаклей. Затем начал выступать в антрепризах, сотрудничая с Театром имени М.Н. Ермоловой, Домом музыки и другими учреждениями культуры. Сергей Шнырёв с юности очень популярен как киноактёр: благодаря таланту, харизме и запоминающейся внешности он снялся в более чем полусотне отечественных фильмов и сериалов. Кроме того, артист исполнил главные роли в голливудской психологической драме «Молчащий» и датской документально-исторической ленте «Человек, который спас мир». В последней из названных картин принимали участие такие звёзды, как Роберт Де Ниро, Мэтт Дэймон и Кевин Костнер.

Беседу с Сергеем Шнырёвым проведёт художественный руководитель Лаборатории театра и фольклора, актёр театра и кино Максим Линников. Трансляция мастер-класса начнётся в 20.00 по московскому времени.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.