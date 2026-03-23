Актёр сериала «Великолепная Пятёрка» написал песню для своего героя

Восьмой сезон одного из самых любимых зрителями проектов Пятого канала, сериала «Великолепная Пятёрка», порадует поклонников не только запутанными делами, но и глубокими эмоциональными сценами. В одном из премьерных эпизодов произойдёт событие, которое съёмочная группа уже называет самой трогательной сценой: лейтенант Кузьмин (актёр Егор Кутенков) исполнит песню «Ваше Высочество». У этой композиции долгая и личная история.

Автором текста и музыки выступил сам Егор Кутенков. Стихи были написаны еще в конце «нулевых».

Егор Кутенков, исполнитель главной роли в сериале «Великолепная Пятёрка»:

– Стихи родились в 2008 году и посвящались моей однокурснице, в которую я был влюблён. Примечательно, что они не пылились в столе и однажды прозвучали в студенческом спектакле. Мой герой стоял под окнами и читал стихи «в никуда».

Когда для сценария восьмого сезона «Великолепной Пятёрки» потребовалась песня, где Кузьмин должен был рассказать о своей тоске, стихи подошли идеально.

– В жизни героя наступил период одиночества и тоски, и, как мне кажется, слова, написанные в юности, смогли точно передать настроение как серии, так и Владимира Кузьмина. В данном контексте «Ваше Высочество» – это персонаж Люба Макарова, с которой у Владимира вновь возникают проблемы в отношениях.

Для стихов нужна была музыка. С этой задачей актёр справился самостоятельно, хотя, по его признанию, профессиональным музыкантом себя не считает. Для Егора было важно, чтобы мелодия звучала камерно и уютно, в духе кухонных посиделок. Режиссёр серии Алексей Красноцветов сделал сцену максимально теплой визуально: в кадре – кухня, свечи и проникновенный голос героя.

Попадание этой песни в сериал не случайно. «Великолепная Пятёрка» – это не только расследования преступлений и будни полицейских, но и особая атмосфера добра, настоящей дружбы и готовности поддержать друг друга. Каждый персонаж сериала живёт с надеждой, что всё будет хорошо и все проблемы решатся, – как и в песне «Ваше Высочество».