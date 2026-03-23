1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Актёр сериала «Великолепная Пятёрка» написал песню для своего героя

Актёр сериала «Великолепная Пятёрка» написал песню для своего героя

егор кутенков - актер сериала великолепная пятерка
Егор Кутенков. Актер сериала "Великолепная пятёрка". Фото: пресс-служба Пятого канала

Восьмой сезон одного из самых любимых зрителями проектов Пятого канала, сериала «Великолепная Пятёрка», порадует поклонников не только запутанными делами, но и глубокими эмоциональными сценами. В одном из премьерных эпизодов произойдёт событие, которое съёмочная группа уже называет самой трогательной сценой: лейтенант Кузьмин (актёр Егор Кутенков) исполнит песню «Ваше Высочество». У этой композиции долгая и личная история.

Автором текста и музыки выступил сам Егор Кутенков. Стихи были написаны еще в конце «нулевых».

Егор Кутенков, исполнитель главной роли в сериале «Великолепная Пятёрка»:

– Стихи родились в 2008 году и посвящались моей однокурснице, в которую я был влюблён. Примечательно, что они не пылились в столе и однажды прозвучали в студенческом спектакле. Мой герой стоял под окнами и читал стихи «в никуда».

Когда для сценария восьмого сезона «Великолепной Пятёрки» потребовалась песня, где Кузьмин должен был рассказать о своей тоске, стихи подошли идеально.

Егор Кутенков, исполнитель главной роли в сериале «Великолепная Пятёрка»:

– В жизни героя наступил период одиночества и тоски, и, как мне кажется, слова, написанные в юности, смогли точно передать настроение как серии, так и Владимира Кузьмина. В данном контексте «Ваше Высочество» – это персонаж Люба Макарова, с которой у Владимира вновь возникают проблемы в отношениях.

Для стихов нужна была музыка. С этой задачей актёр справился самостоятельно, хотя, по его признанию, профессиональным музыкантом себя не считает. Для Егора было важно, чтобы мелодия звучала камерно и уютно, в духе кухонных посиделок. Режиссёр серии Алексей Красноцветов сделал сцену максимально теплой визуально: в кадре – кухня, свечи и проникновенный голос героя.

Попадание этой песни в сериал не случайно. «Великолепная Пятёрка» – это не только расследования преступлений и будни полицейских, но и особая атмосфера добра, настоящей дружбы и готовности поддержать друг друга. Каждый персонаж сериала живёт с надеждой, что всё будет хорошо и все проблемы решатся, – как и в песне «Ваше Высочество».

