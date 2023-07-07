Актёры фильма «Праздники» поздравили россиян с Днём семьи, любви и верности

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. С этим семейным праздником россиян поздравил актёрский состав фильма «Праздники», премьера которого состоится в кинотеатрах страны 7 сентября.

«Праздники» — жизнеутверждающая комедия от создателей «Бати». Главные герои фильма – типичная российская семья, в которой, помимо, любви и верности, конечно, есть свои скелеты в шкафу. Несмотря на то, что Пыжовых вряд ли можно назвать эталонной семьёй, герои «Праздников» подкупают тем, что они – настоящие! Та самая ячейка общества, которая бок о бок проходит огонь, воду, и медные трубы. Авторы надеются, что Пыжовы станут такой же любимой зрителями семьёй, как Кузякины из фильма «Любовь и Голуби» или Горбунковы из «Бриллиантовой руки».

В преддверии Дня семьи, любви и верности актёры фильма – Мария Аронова, Виталий Хаев и Вячеслав Чепурченко поздравили всех жителей страны с главным семейным праздником.

Мария Аронова, актриса:

«Мне кажется, что сейчас такое время, что нужно стараться как можно чаще находить время на то, чтобы обнимать близких и проводить с ними побольше времени. И День семьи, любви и верности – отличный повод сказать своим родным, как сильно вы их любите. Мы в свою очередь всей командой фильма «Праздники» поздравляем вас! И, конечно, приглашаем вас в кинотеатры уже через пару месяцев. Наш фильм уже тоже стал для нас родным, это наше общее детище, которое мы с любовью делали для вас».

Виталий Хаев, актёр:

«Любой праздник – это как терапевтическое действие. Ты приезжаешь в родной дом, где можешь освободиться от каких-то своих мыслей, которые всегда тебя преследуют. Ты попадаешь в какую-то атмосферу непреодолимой правды, которая из тебя вытаскивает какие-то неожиданные вещи. Самое главное в праздниках, мне кажется, это то, что ты можешь встретиться со своими родными, сесть за стол – как в детстве, свесить ноги, что-то шептать, рассказывать, вспоминать – это и есть самое ценное. Своего рода медитация, тренинг, психотерапия семьи. Поэтому любите праздники, отмечайте праздники и обязательно посмотрите наше кино, мы делали его с любовью».

Вячеслав Чепурченко, актёр:

«Я уверен, что День семьи, любви и верности на сто процентов перекликается с ценностями наших героев. Потому что нет идеальных семей: в каждой есть неурядицы, недопонимание, ссоры. Но каждая семья пытается сохранить теплый очаг, любовь, верность – как и Пыжовы. В этом они прекрасны: они действительно любят друг друга, хоть иногда и не понимают. Это нормально, в этом и есть семейная жизнь. Если бы я говорил о празднике от имени своего персонажа, я бы сказал: «Ребята, оставьте меня в покое». Но от себя хочу сказать: обязательно соберитесь с близким и отпразднуйте. И обязательно приходите в кино на наш фильм, потому что «Праздники» – это то, что нас всех объединяет».

Также от имени своего персонажа к зрителям обратилась актриса Анастасия Калашникова, которая рассказала, что праздники в семье Пыжовых – это не только любовь и верность, но и проверка на «праздникоустойчивость».

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