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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUАльбина Мухаметзянова на РКН: «За три года мы произвели 27 часов анимации»

Альбина Мухаметзянова на РКН: «За три года мы произвели 27 часов анимации»

editor
By editor
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альбина мухаметзянова

3 июля на «Российской креативной неделе» прошла панельная дискуссия «Рынок анимации в России: вызовы и возможности». Эксперты анимационного бизнеса обсудили, на чем сейчас зарабатывает анимация, какие тренды прослеживаются, а также какие рыночные ниши и возможности нужно учитывать в современных реалиях.

Спикерами дискуссии выступили Альбина Мухаметзянова, генеральный директор и генеральный продюсер анимационной компании «ЯРКО» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг)», Катерина Пшеницына, директор по развитию бизнеса киностудии «Союзмультфильм», Владимир Набатов, директор по развитию компании «Первый проект», соучредитель телеканала «Лёва», Александр Саблуков, генеральный директор «Ноль плюс медиа», Людмила Цой, коммерческий директор кинокомпании «СТВ», Александр Миргородский, генеральный директор студии «Аэроплан», ГК «Рики».

На сессии участники отметили спрос на анимацию для взрослых, увеличивающуюся популярность жанра аниме (глобальный спрос на него вырос на 118% в 2022 к 2020 году), влияние новой этики на контент и его продвижение, возвращение в кинотеатры семей с детьми, а также запрос на полнометражные фильмы, контент для дошкольников и создание франшизных проектов.

Альбина Мухаметзянова рассказала о стратегии развития анимационной компании «ЯРКО» и проектах, которые планируются к выпуску. Сегодня студия работает над анимационным сериалом «Технолайк» для подростковой аудитории и полнометражным фильмом «Доктор Динозавров», который создается совместно с кинокомпанией «Централ Партнершип».

«Мы сразу решили выходить широким пулом проектов в разных целевых аудиториях, чтобы они не конкурировали между собой. Мультибрендовость дает возможность экспериментировать, постоянно пробовать новое, усиливать свои компетенции. За три года мы произвели 27 часов анимации, выпустили 9 анимационных проектов. Всего в портфеле компании 15 брендов. Сейчас мы сфокусированы на сезонности сериалов, допконтенте, расширении лицензионной программы, международной дистрибуции и ярких коллаборациях с сильными партнерами», – прокомментировала Альбина Мухаметзянова, генеральный директор, генеральный продюсер анимационной компании «ЯРКО».

Также Альбина Мухаметзянова и директор департамента по исследованиям «Газпром-Медиа Холдинга» Дарья Пугачева приняли участие в стратегической сессии «Как в России создать тренд на крепкую семью?». По мнению спикеров, укрепить институт семьи в стране помогут креативные индустрии. Комментируя вопросы, которые обсуждались на сессии, Дарья Пугачева подчеркнула, что особую роль в формировании ценностных ориентиров играют медиа:

«На наш взгляд, медиа, конечно, имеют большое значение для формирования ролевых моделей поведения. У «Газпром-Медиа Холдинга» огромная аудитория, ежедневный охват порядка 50 млн человек. И конечно, это большая ответственность, потому что мы лидеры как раз в молодой аудитории. Мы стараемся быть ближе к зрителю, хотим, чтобы он доверял нам, узнавая себя в сюжетах, и поэтому исследуем, какими аудитория видит главных героев», – отметила Дарья Пугачева, директор департамента по исследованиям «Газпром-Медиа Холдинга».

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