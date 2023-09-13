Александр Галибин снял фильм «Сыроежки» по повести Ксении Драгунской

Завершились съёмки фильма Александра Галибина «Сыроежки». Это экранизация одноименного литературного произведения недавно ушедшей из жизни детской писательницы Ксении Драгунской. Насыщенный, полный образов и символов текст писательницы перенесён на сценарный киноязык группой авторов под руководством Сергея Осипьяна. Над картиной работает киностудия «Стелла».

По сюжету фильма двенадцатилетняя Аня после очередной ссоры с мамой обнаруживает в своем тайном убежище загадочного незнакомца. Поселившийся в заброшенном доме по соседству чужак открывает девочке фантастический мир, который скрывался в обыденности летней дачной жизни. Однако далеко не все готовы понять ее дружбу со взрослым мужчиной, которому, очевидно, есть что скрывать. Аню тоже ждет потрясение и разочарование, когда выясняется, что она такая не одна – загадочный чужак так же общается и с Аниной подругой Амарантой, тоже дарит ей подарки и рассказывает истории. Они сердятся и на него, и друг на друга. Незнакомец одновременно и их главный секрет, и яблоко раздора.

С предложением экранизировать «Сыроежек» Ксения Драгунская обратилась к режиссёру Александру Галибину, с которым она была дружна, незадолго до своей смерти.

- Рукопись истории для театра и кино «Сыроежки/Кораблекрушение» ее автор Ксения Драгунская предложила мне в апреле 2021 года, - вспоминает режиссер. - И мы начали обсуждать ее, работать… Но 1 июля 2021 года Ксении не стало. И теперь очень важно осуществить этот замысел так, как его представляла автор, донести все смыслы, которые она закладывала в эту простую и сложную историю. В память о ней.

Сюжет, рассказанный в сценарии, полон лирики и драматизма. Это история постижения мира, взросления двух двенадцатилетних героинь. Они пройдут путь становления характера, личности и понимания, что главным должно быть следование мечте, любовь и доброта.

- Эта история кажется простой и реалистичной, потому что составляющие ее события могут произойти где-то по соседству, - говорит режиссер Александр Галибин. - Люди, похожие на большинство персонажей, встречались на нашем пути. Но не каждый может похвастаться встречей с Человеком, главным героем истории. Жизнь его окутана тайной, о которой интересно узнать как можно больше.

Александр Галибин зарекомендовал себя как один из ярких режиссёров именно детского кино. В этом году он стал лауреатом Премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за вклад в развитие отечественного детского кино. Его картина «Приключения маленького Бахи», продюсерского центра «ВГИК-Дебют», успешно идущая в прокате уже более года, также глубоко раскрывает богатый внутренний мир детей. Новый фильм Александра Галибина «Сыроежки», несомненно, тоже станет заметным явлением в художественном кино для семейной аудитории.

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