Александр ГОРОДНИЦКИЙ: «Cнять ролик и попасть в Times!»

Снять качественный ролик, который вызовет интерес не только зрителей, но и журналистов — настоящее искусство. Думаете, такое под силу только Канье Уэсту? А вот и нет! Автор ролика, эксперт в сфере маркетинга и вирусных коммуникаций Александр Городницкий, рассказал, как удалось добиться такого успеха и снять самый обсуждаемый вирусный ролик. О нем писали даже Times! А еще Vanity Fair, Esquire и GQ. Речь о видео с участием российского двойника Леонардо ди Каприо — Романа Бурцева.

— Александр, расскажите про двойника Ди Каприо. Кто это?

– Роман Бурцев родом из Подольска. Он прославился еще в 2016 году, когда мировая общественность вовсю обсуждала, дадут ли ди Каприо «Оскар». Именно тогда журналисты и обратили внимание на то, что в России есть свой Лео. Бурцев быстро стал звездой и героем разных телешоу. Мы решили не оставаться в стороне и предложили Роману сотрудничество. Он идеально подошел на главную роль. Его талант раскрывался с каждым новым дублем. А еще он просто приятный, трудолюбивый человек с отличным чувством юмора. В итоге наш ролик с его участием стал стремительно набирать популярность — и не только в России, но и по всему миру.

— Что рекламирует ваш ролик?

– Наш ролик ничего не рекламирует. Мы просто создали контент, который нашел отклик у аудитории. Каждый видит в нем что-то свое. Для кого-то на первый план выходит водка, для кого-то — дорогая машина. Но для многих это просто философский фильм с глубокой идеей. Нашей главной задачей было вызвать эмоции, и мы с ней справились. Людям не нужно ничего навязывать. Их нужно вовлекать.

— Какова основная идея ролика?

– Это ролик о подделках, которые могут быть вредны и даже опасны для нашей жизни. При этом мы не хотели скатываться в негатив. Поэтому в ролике вы увидите красивую природу, услышите приятную музыку. Роль главной подделки исполняет, собственно, Роман, как две капли воды похожий на ди Каприо.

— Ролик опубликовали во многих странах — от США до Вьетнама. Что это означает для вас?

– Во-первых, это очень приятно. Во-вторых, это значит, что поднятая нами тема многих волнует: люди устали от подделок. Нам всем стало безумно важно окружать себя статусными вещами. И мы покупаем все больше того, что на самом деле нам не нужно. В видео мы просто показали, что есть очень простой выход, который поможет вернуться к истокам, понять суть наших истинных желаний — побыть наедине с собой, выпить качественный напиток, прокатиться по озеру на лодке…. В интернете была просто невероятно положительная реакция: наш ролик быстро растащили на гифки и мемы вроде «когда получил “Оскар” и сбежал в Россию».

— Как вы думаете, почему зарубежные журналисты так заинтересовались видео? Это из-за двойника Ди Каприо?

И из-за него тоже. Но еще наш ролик рассказывает про загадочную русскую душу, которая вызывает у иностранцев неизменный интерес. И эту душу невозможно подделать.

— Какие казусы возникли во время съемок?

– Роман совершенно не умел обращаться с веслами. Во время финальной сцены мы были вынуждены отталкивать лодку от берега, потому что он не мог отплыть сам. Потом началось самое интересное: пришлось думать, как его возвращать. В общем, грести Роман все-таки научился, причем довольно мастерски.

— О чем нужно помнить брендам, которые хотят создавать кейсы, подобные вашему?

– Сегодня все решают небанальные форматы коммуникации и уникальный контент. Большое значение сейчас имеет не напор, как было раньше, а вовлечение. Хочется верить, что со временем все больше все больше компаний будут отдавать предпочтение именно такому подходу.

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