Александр Хант перед премьерой фильма «Межсезонье»: «Мы хотели сделать по-настоящему честное независимое кино»

18 июня состоится всероссийская премьера приключенческой криминальной драмы «Межсезонье» − новой работы режиссёра культового фильма «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта. О том, что послужило стимулом к написанию сюжета, о кастинге и создании честного независимого кино в России накануне кинопремьеры режиссёр фильма рассказал в эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа.

«Мы хотели сделать по-настоящему честное независимое кино. Моим соавтором по сценарию выступил Влад Малахов. Эту историю мы написали вместе за несколько месяцев, хотя до этого была проведена очень длительная подготовка. «Межсезонье» – мой второй фильм. Наверное, над дебютом было работать страшнее. Я тогда очень много и зря переживал. Могу сказать, что второй фильм – всё равно очень непростая история, потому что это был независимый проект. Мы оказались в производстве без какого-либо финансирования, снимая на те деньги, которые нашли сами. Было тяжело, но в этом есть определённый кайф, потому что я не чувствовал никакого давления. Мне кажется, что современный российский кинематограф существует под сильным давлением бюджета. У тебя есть смета, и ты должен в неё «влезть». Это определенный диктат, тогда как у нас не было денег, и мы были ни в чём не ограничены. Это получилось одновременно тяжело и кайфово для нас», − отметил Александр Хант.

Режиссёр выразил надежду, что всё вложенное в эту работу вернётся создателям в виде отзывов зрителей. «У нас получилась подростковая драма и приключение. Два героя – шестнадцатилетние мальчик Данила и девочка Саша. Они отправляются в опасное путешествие, бунтуя против мира вокруг себя, с желанием совершить собственную революцию. Я думаю, что многим этот сюжет может показаться важным и нужным. Это вообще фильм про подростковый возраст, про то, что происходит с человеком, когда он перестаёт чувствовать себя ребёнком, но в то же время он ещё и не взрослый. Это очень непростой для всех момент. Конечно же, я хорошо помню себя подростком, и уверен, многие вспомнят себя в этом возрасте во время просмотра. Ещё важно отметить, что толчком к этой истории послужило реальное событие, произошедшее в ноябре 2016-го года в Псковской области, посёлке Струги Красные. Там произошла трагедия: Катя и Денис сбежали из дома с найденным в сейфе оружием, забаррикадировались на даче и, в общем, когда их попыталась взять штурмом полиция, ребята застрелились. Эта история буквально стала отправной точкой «Межсезонья», − рассказал режиссёр в эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа.

Автор отмечает, что в картине снимались непрофессиональные актёры. «История с кастингом фильма получилась длинной. Я искал подростков по всей России. У меня было 11 тысяч заявок и огромное количество проб. Я отправлял ребятам задания, чтобы они снимали сами себя, а вместе с командой фильма мы проводили актёрские тренинги. В итоге я нашёл мальчика и девочку, которые были максимально близки к характерам персонажей. Я в принципе не верю в то, что можно найти профессионального актёра-подростка. Это всё равно будет человек, который имеет опыт, но сказать, что у него есть восприятие себя как актёра – таких людей считанные единицы. Именно поэтому мне просто пришлось искать везде, потому что профессиональных молодых актёров очень мало. В итоге я нашёл петербуржца Игоря Иванова, которому на тот момент было около 15-16 лет, а героиней стала девушка, которой на момент съёмок исполнилось 22 года. Я хотел, чтобы девочка была именно подростком, но нашлась москвичка Женя Виноградова, на которой всё сошлось. У неё нет профессионального образования, но она из актёрской семьи. Насколько этим ребятам удалось воплотить на большом экране образы Ромео и Джульетты, трансформирующиеся в ходе развития сюжета в образы Бонни и Клайда – мстителей всему миру, в котором им не нашлось места – судить зрителю. Вообще мне кажется, что герои – это не условный мир кинематографа, реальные герои сидят всегда в зале. И насколько они себя чувствуют на экране, насколько они могут себя ассоциировать, настолько кинематограф эту реальность поймал», − заявил Александр Хант.

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