1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Александр Кержаков вместе с партнерами объявил о запуске социальной платформы «На Старт»

By T4
заглушка

В рамках масштабной кампании поддержки юных спортсменов российский футболист и многодетный отец Александр Кержаков вместе с другими известными спортсменами запустили платформу «На Старт». Благодаря инновационному приложению, пензенские хоккеисты из команды «Пегас» получат современный спортивный инвентарь высочайшего класса, чтобы ребята смогли продолжить тренировки и завоевывать новые победы на престижных турнирах.

«Я знаю, как трудно детям добиваться своих целей, когда есть препятствия. Поэтому очень важно дать каждому возможность заниматься спортом, независимо от условий и региона. Помощь детям — это мой личный вклад в их будущее и развитие страны», — говорит Александр Кержаков.

Ранее, мы рассказывали, как проект Александра Кержакова «На старт» помогает Араму из Подмосковья реализовать мечту о футболе. Редакция АртМосковии с вниманием следит за благотворительными и социальными программами в сфере культуры, искусства и спорта и готова оказывать посильную информационную поддержку проектам такого рода.

