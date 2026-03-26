Александр Кержаков вместе с партнерами объявил о запуске социальной платформы «На Старт»

В рамках масштабной кампании поддержки юных спортсменов российский футболист и многодетный отец Александр Кержаков вместе с другими известными спортсменами запустили платформу «На Старт». Благодаря инновационному приложению, пензенские хоккеисты из команды «Пегас» получат современный спортивный инвентарь высочайшего класса, чтобы ребята смогли продолжить тренировки и завоевывать новые победы на престижных турнирах.

«Я знаю, как трудно детям добиваться своих целей, когда есть препятствия. Поэтому очень важно дать каждому возможность заниматься спортом, независимо от условий и региона. Помощь детям — это мой личный вклад в их будущее и развитие страны», — говорит Александр Кержаков.

Ранее, мы рассказывали, как проект Александра Кержакова «На старт» помогает Араму из Подмосковья реализовать мечту о футболе. Редакция АртМосковии с вниманием следит за благотворительными и социальными программами в сфере культуры, искусства и спорта и готова оказывать посильную информационную поддержку проектам такого рода.