Александр Кушнир и Сергей Чернов рассказали о ярких событиях и раритетах русского андеграунда в «Литфонде»

Душевный разговор, хедлайнерами которого стали музыкальный продюсер, писатель Александр Кушнир и главный художник, фэшн-дизайнер «Популярной Механики» Сергей Чернов, состоялся 9 июня на арт-квартирнике, организованном Аукционным домом «Литфонд» накануне торгов, посвященных советскому року.

Встреча прошла в особняке «Литфонда», где прямо сейчас открыт предпоказ редких ценностей из мира музыкального андеграунда и можно увидеть фотографии с культовыми артистами, фотокопии и чудом уцелевшие номера подпольного самиздата, рисунки Майка Науменко, записку Сергея Курехина, концертный костюм Петра Мамонова и другие уникумы рок-эпохи, выставленные на торги.

Сам аукцион назначен на 16 июня — дата по счастливому совпадению является днем рождения Сергея Курехина. По уверениям Кушнира, специально никто не подгадывал. Кстати, именно ему, Александру, принадлежит большая часть коллекции выставленных редкостей. В частности, первая концертная запись группы «Наутилус Помпилиус», сделанная на 19-й скорости на магнитофонной катушке (на пленке – «золотой состав» «Наутилуса»), и другие концертные записи известных рок-групп, киноафиши, плакаты и проч.

Атмосферу арт-квартирника поддержали великолепные музыканты Алина Симонова — лидер «Обожаемый band» в сопровождении Сергея Коняева (кахон/перкуссия), исполнившие композиции из репертуара «Аквариума» и авторские песни.

Страшные тексты написаны в гневе

«Это единственный экземпляр, и на аукционе вы его не увидите!» — музыкальный продюсер похвалился выкупленным им у художника Чернова карандашный рисунок обложки «Детского альбома» и продемонстрировал его собравшимся на квартирнике.

Чернов, в свою очередь, вспомнил, как возникла сама обложка, в стилистике которой прослеживаются элементы из детских раскрасок и газеты «Пионерская правда», присутствуют психоделические мотивы.

Интересно, что именно при создании «Детского альбома» Курехин, поссорившись с Борисом Гребенщиковым, в гневе написал большую часть текстов для песен, вошедших в этот альбом. «И это, пожалуй, самые страшные тексты в истории русского рока», — заметил Кушнир.

Бешеная энергетика, психоделика и эпатаж

«350 человек на сцене — не каждая группа столько зрителей собирала», — констатировал Кушнир, говоря о перформансах рокеров и обращаясь к собеседнику Чернову с просьбой рассказать, что происходило на концертах «Поп-механики».

«Энергетика била в зал из-за кулис. А нас самих, участников, после концерта еще по 2-3 дня не отпускало — настолько мощно все было!», — поделился художник, подчеркнув, что концертные костюмы никто ему никогда не браковал, модели принимались на полном доверии. Причем, мастерилась одежда для выступлений зачастую из промышленных отходов — в ход шли остатки производств: трубы, куски материалов и т.п.

Сегодня, на концертах современных звезд, трудно представить подобную «эклектику». Как и живую корову, кур или лошадей прямо на сцене с музыкантами. Но лидер «Популярной механики» не боялся поражать публику, скорее, даже стремился к этому. И именно таким — свободолюбивым и решительным запомнили его коллеги и друзья Александр Кушнир и Сергей Чернов.

Такими же свободными запомнились и другие рок-звезды советского времени: Виктор Цой, Владислав Мамышев-Монро, костюм которого, напоминающий одежду грустного Пьеро, был представлен собравшимся на квартирнике.

Мощной энергетикой заряжены и те редкие вещи, которые остались на память от эпатажных звезд советского андеграунда. Сегодня их также можно рассмотреть, посетив выставку по адресу Большой Харитоньевский переулок, 24, стр.2 с 11:00 до 19:00 (кроме 12 и 13 июня). Предпоказ продлится до старта аукциона, который произойдет 16 июня в 17:00.

Фото – Ксения ПРОНИНА

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