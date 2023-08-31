Александр Кушнир презентует книгу об Аквариуме на Московской международной книжной ярмарке

3 сентября в Экспоцентре на Московской международной книжной ярмарке пройдет презентация новой, десятой по счету, книги о русском роке писателя и рок-журналиста Александра Кушнира «Аквариум: геометрия хаоса». Издание, приуроченное к 50-летию легендарной ленинградской рок-группы, вышло в середине августа в издательстве Metamorphoses и рассказывает про ключевые и порой неизвестные факты биографии группы с момента образования летом 1972 года и до фактического распада в 1997-м.

Александр Кушнир помогал в медиа-раскрутке «английских» альбомов «Аквариума», вел ряд пресс-конференций, а в 2003 году создал серию эссе к буклетам «золотых пластинок» группы, выпущенных на лейбле «Союз». В итоге в архивах у Кушнира накопились десятки часов откровенных бесед, записанных в течение последних тридцати лет.

«Когда много лет назад я впервые услышал на катушечном магнитофоне «Аквариум», я не догадывался, что вскоре начну исследовать архивы, ездить по городам, собирать раритеты и брать интервью у музыкантов, – вспоминает Александр Кушнир. – Что мне предстоит «длинная дорога домой»: очарования и ссоры, поиски Грааля и захватывающие дух находки. Что буду писать про эту эпоху, полную живого тока, охрипших воспоминаний и сильных эмоций. Возможно, эта книга о геометрии хаоса и есть осмысление любви».

Иллюстрированное издание содержит множество документов и раритетных фотографий Андрея «Вилли» Усова, Дмитрия Конрадта и Сергея Бабенко, многие из которых публикуются впервые. Книга о легендарной группе обещает уменьшить количество белых пятен в истории «Аквариума», добавив в неё необходимый объем и достоверность.

Когда? 3 сентября в 15:00.

Где? Москва, Краснопресненская наб., 14 (улица перед павильоном #5, шатёр 5.7).

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