Александр Малинин исполнит самые лучшие и любимые песни в «Зеленом театре» ВДНХ

Большой летний концерт народного артиста России Александра Малинина состоится в «Зеленом театре» ВДНХ 24 июня 2022 года.

Александр Малинин любим уже несколько поколениями слушателей. Публика знает наизусть такие его произведения, как полный многослойных таинственных образов «Белый конь», экспрессивные «Напрасные слова», игривую «Леди Гамильтон» и завораживающую «Забаву» на стихи Сергея Есенина.

Важное место в творчестве Малинина занимает жанр романса. В исполнении Александра песни этой стилистики становятся более проникновенными, глубокими и совершенными. Артист обладает редким даром раскрывать глубинный смысл композиций, пропустив через себя и прочувствовав тончайшие перемены настроения, свойственные русскому романсу.

Все лучшие и любимые произведения Александра Малинина можно будет услышать на концерте в «Зеленом театре» ВДНХ. Конечно же, артист порадует свою публику не только хорошо известными, но и новыми номерами. Два года назад вышел альбом певца «Китами», из которого он обязательно что-нибудь исполнит. Прозвучат в программе и еще более свежие синглы вроде патетической «Улыбка Бога — радуга».

Еще с 1990-х годов исполнитель регулярно дает концерты, которые носят название «Бал Александра Малинина». Выступление в Зеленом театре ВДНХ тоже с полным правом можно назвать балом в свойственном для старинных российских усадеб интерьере и естественных живописных декорациях столичного парка с богатейшей историей. Возвышенному настроению зрителей будет способствовать и высококлассные музыканты Александра Малинина, играющие исключительно вживую.

Начало в 20.00.

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