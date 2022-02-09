Александр Малофеев: «Вопросы контакта, желания общения и схожести мыслей отходят на второй план, когда вы делаете музыку и полностью посвящаете себя в это дело»

В преддверии Юношеского международного конкурса имени П.И. Чайковского, который пройдёт с 30 апреля по 12 мая 2022 года в г. Москва и в г. Чэнду (КНР), телеканал ТВ БРИКС выпускает серию эксклюзивных интервью, посвященную участникам, членам жюри и организаторам этого события. Победитель восьмого Международного Юношеского конкурса им. Чайковского, пианист Александр Малофеев рассказал телеканалу ТВ БРИКС об эмоциях от выигрыша конкурса, работе с великими дирижёрами, а также о том, насколько популярна сейчас классика.

«Восьмой конкурс имени Чайковского останется со мной на всю жизнь. Когда ребёнок в России приобщается к музыке, то в какой-то момент он начинает ходить на конкурсы и останавливается уже во взрослом возрасте. Примерно так со мной и было. На счёт конкурса Чайковского мы с моим педагогом думали недолго, потому что в тот год он проходил в Москве, в атмосфере пышности и нарядности, а сам финал в Большом зале консерватории был мечтой для меня. Он в принципе оставил во мне ярчайшие впечатления. В зале сидели величайшие профессора, которых я уважал, но ярче всего в памяти отпечатался момент объявления результатов. Тогда я не особо осознавал, что вообще происходит, было непривычно впервые оказаться в свете софитов и в окружении людей, поздравляющих меня. Потом, в момент осознания, я понял, насколько важной стала эта точка для меня, не только как ступень в карьере, но и внутреннего решения, что я двигаюсь в правильном направлении. Тогда я учился в школе, и меня терзали сомнения на счёт правильности выбора моего пути. Были мысли на счёт того, чтобы поискать себя где-то ещё, но ощущение того, что публике важно то, что ты делаешь и вид зала Большой консерватории со сцены – придаёт уверенности и желания работать дальше» − поделился воспоминаниями Александр Малофеев.

«Знаете, когда работаешь с великими дирижёрами, то очень важна одна редкая способность − каждый из них имеет свой собственный звук. Когда Валерий Александрович Гергиев, Владимир Спиваков или Рикардо Шайи встают за пульт в своём оркестре, ты осознаёшь, что появляется какая-то магия, которая невольно передаётся тебе. Очень много разных подходов, разный уровень строгости, желания репетировать, но когда ты играешь с великими дирижёрами, то ты понимаешь, почему они такими стали. Как правило, контакт происходит в 99% случаях. Это наша работа. Мы делаем всё для того, чтобы зритель насладился музыкой. В моей жизни только один раз было отсутствие этого контакта: на репетициях и во время общения, но при этом у нас получилась замечательная запись на концерте. Мы сумели собраться и после концерта мирно разошлись по разные стороны. Вопросы контакта, желания общения и схожести мыслей отходят на второй план, когда вы делаете музыку и полностью посвящаете себя в это дело» − заявил пианист в эксклюзивном интервью телеканалу ТВ БРИКС.

«Классика в моде, но не в России. Во всём мире важна причина самого похода на концерт, когда у вас есть возможность прикоснуться к сословию аристократии, которого уже не существует. Вот вы собираетесь в опере и ощущаете себя определённой привилегированной группой, которая стоит над всем, что происходит снаружи. Мне кажется, что элитарность классической музыки и её не слишком широкая известность созданы для подкрепления причины похода на концерт» − отметил Александр Малофеев.

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