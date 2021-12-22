Александр Масляков, Игорь Матвиенко, Ольга Свиблова и дочь Владимира Меньшова Юлия получили от молодых творцов премии «Легенды Тавриды»

Молодые деятели культуры и искусств вручили премию «Легенды Тавриды» своим наставникам – телеведущему Александру Маслякову, композитору Игорю Матвиенко и искусствоведу Ольге Свибловой. Актриса и телеведущая Юлия Меньшова получила награду за отца, кинорежиссера Владимира Меньшова, который был удостоен премии посмертно. Церемония вручения премии прошла на Новой сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, она объединила разные виды искусства и стала ключевым событием недели «Тавриды.АРТ» в Москве.

«Легенды Тавриды» – это премия-признание, учрежденная молодыми деятелями культуры и искусства для своих наставников и учителей, единственная в России премия, номинантов и победителей которой определяют молодые творцы со всей страны. С помощью премии участники проектов арт-кластера «Таврида» говорят «спасибо» людям, которые делятся с ними опытом и знаниями, открывают возможности для самореализации и профессионального роста. Символ премии – памятная статуэтка, которую разработали резиденты и эксперты арт-кластера, вдохновляясь самым известным арт-объектом на площадке «Тавриды» в Крыму – скульптурой «Человек, смотрящий в море», олицетворением бесконечного творческого поиска.

«Премия «Легенды Тавриды» уникальна тем, что для молодых мастеров культуры и искусства это способ высказать свое уважение и признание наставникам и учителям. Символично, что премия проходит на легендарных театральных площадках, таких как театр имени Евгения Вахтангова или Московский театр Олега Табакова. В этом – преемственность и бережное сохранение традиций», – заявил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, выступая на вручении премии. Он также поздравил коллектив театра имени Евгения Вахтангова со 100-летием культурного учреждения и поблагодарил за участие в проектах арт-кластера «Таврида» и поддержку молодых творцов.

Сергей Кириенко вручил премию Ольге Свибловой, искусствоведу, кинорежиссеру-документалисту, директору Мультимедиа Арт Музея. «Говорят, что красота в глазах смотрящего. Если так, то в глазах Ольги Львовны неимоверное количество этой самой красоты, которой она щедро делится с учениками. Она не просто передает свое мастерство и опыт, она передает умение видеть красоту. А еще Ольга Львовна умеет видеть будущее – каким-то непостижимым, ей одной известным способом она замечает в молодых ребятах скрытые таланты, открывает эти таланты и зажигает новые звезды. Спасибо за это большое», – сказал Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России.

«В прошлом году молодые творцы впервые выбрали «Легенд Тавриды», а теперь премия становится традицией. Участники проектов арт-кластера – это десятки тысяч молодых деятелей культуры и искусства – сами выдвинули номинантов премии. Затем мастера арт-кластера, молодые эксперты, сформировали шорт-лист претендентов. А победителей премии участники и эксперты выбрали вместе, в ходе онлайн-голосования», – рассказал руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

Вручения премии чередовались с творческими номерами и постановками, которые подготовили молодые режиссеры и артисты, резиденты «Тавриды». Каждая постановка рассказывала об одном из обладателей премии, о творческом пути героя и о деле, которому он посвятил жизнь. Выступления объединили хореографию, театральный перформанс и видеоарт. Со сцены звучали отрывки из интервью Ольги Свибловой и Александра Матвиенко, фрагменты дневников Владимира Меньшова. В постановке церемонии участвовали режиссеры-резиденты «Тавриды» Павел Аверин, Никита Транцеев, Виктория Клипова и Кристина Звыкова. Частью программы стали выступления группы «Иванушки International», учеников Владимира Меньшова и звезд КВН. Техническое сопровождение церемонии прошло при поддержке участников Национального открытого чемпионата в сфере творческих компетенций ArtMasters.

Ольга Свиблова, искусствовед, кинорежиссер-документалист, директор Мультимедиа Арт Музея и музея «Московский Дом фотографии», Заслуженный деятель искусств РФ, член Союза художников России, академик Российской академии художеств:

– На встречах с участниками «Тавриды» меня поразила их мобильность, восприимчивость к новому, готовность перестраиваться и принимать новые правила игры. Это был абсолютно равноценный обмен энергиями, взаимно обогащающее общение с максимально отзывчивой аудиторией. «Таврида» учит быть вместе, это очень важно, ведь сегодня нет дел, в которых можно победить в одиночку. Огромное спасибо всем, кто придумал эту живую практикум.

Александр Масляков, бессменный руководитель и ведущий телепередачи КВН, основатель телевизионного творческого объединения «АМиК»: «Очень здорово, что у молодых появляются все новые возможности реализовать себя. Одна из таких возможностей – «Таврида» и Университет креативных индустрий, который там создается. Я не раз бывал на «Тавриде», и мне кажется, что там – квинтэссенция творчества. Рад, что среди молодых творцов, которые собираются на «Тавриде», бывали и будут КВНщики».

Игорь Матвиенко, композитор и продюсер, Заслуженный артист РФ:

– «Таврида» для меня – это открытие. Обычно после 30 лет открытий в жизни уже мало, все знакомо. А «Таврида» – это что-то совсем новое: новое движение, новое дыхание. Уникальное место творческой силы и уникальный проект, где люди вдохновляются и творят. После первого знакомства я так влюбился в «Тавриду», что стал ездить туда каждый год. И теперь весь год жду возможности пропитаться энергией этого места и ребят. Они готовы ночами не спать, творить и создавать новое. Очень рад этому содействовать.

Юлия Меньшова, дочь актера и кинорежиссера Владимира Меньшова:

– Легенды, наверное, должны чему-то учить. Папа был не склонен давать уроки, читать нотации или излагать мудрости. Но вот главное, что я смогла усвоить из общения с ним: несмотря на то, что мода меняется и появляются различные тренды, талантливый человек должен всегда сохранять связь с самим собой и доверять себе. Только так появляется на свете все новое. «Москва слезам не верит» снималась вопреки веяниям, которые были тогда в моде. А «Любовь и голуби» – тем более. Эти фильмы до сих пор бьют все рекорды популярности. А появились они потому, что у папы была смелость доверять себе, чего я желаю и вам.

Премия «Легенды Тавриды» проводится во второй раз. В 2020 году ее обладателями стали дирижер и альтист Юрий Башмет; композитор, продюсер и пианист Игорь Крутой; кинорежиссер, сценарист и продюсер Никита Михалков; актер и режиссер Олег Табаков, удостоенный премии посмертно. На территории арт-кластера в Крыму заложили именные звезды славы в честь победителей премии.

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