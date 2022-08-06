Александр Наумко признан лучшим звёздным парикмахером

В Москве в ресторане Backstage Crocus City Hall прошла грандиозная премия Business People Awards 2022 от журнала Expert RF и ее основателя Кристины ПурПур.

В этот вечер на сцену за своими заслуженными наградами поднялись лучшие из лучших представители разных сфер деятельности, а так же селебрити — Ханна, Natan, ST и другие.

Звёздным парикмахером был признан яркий и неподражаемый Александр Наумко, личный парикмахер Николая Баскова и актрисы Екатерины Давыдовой. Маэстро Красоты со своим неповторимым почерком и персональным видением прекрасного. Александр поблагодарил продюсера Вадима Антонова за участие в премии, а так же своих единомышленников в интервью на пресс-воле для телеканала ОТВ. Позже Наумко поделился своим мнением касаемо развития Бьюти индустрии в России и планами на будущее.

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