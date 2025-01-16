Александр Пушной рассказал на съемках проекта «Москва в “цифре”», как пользуется столичными сервисами

В конце декабря столичный Департамент информационных технологий представил новый четырехсерийный научно-популярный фильм «Москва в “цифре”», приуроченный к 30-летию Рунета. На ВДНХ в павильоне «Умный город» на открытых показах 25 декабря и 2–8 января серии посмотрели более тысячи человек.

Фильм снят Продюсерским центром Киностудии им. М. Горького, входящим в состав Московского кинокластера. Режиссером выступил Константин Райх. А съемки проходили в Виртуальной студии Горького, современном павильоне киностудии для производства кино и медиа с использованием технологий виртуального продакшена.

Между дублями ведущий проекта Александр Пушной поделился впечатлениями и рассказал о собственном опыте взаимодействия с цифровыми сервисами столицы. В том числе Александр отметил, как легко записать ребенка в первый класс, оплатить счета или просмотреть свою электронную медкарту.

«Я с радостью согласился сниматься в проекте, потому что сам живу в Москве и знаю, как эффективно работают сервисы. Это и есть самый простой способ познакомиться с преимуществами столичной цифровизации. Но люди, особенно молодежь, быстро привыкают к хорошему и перестают замечать, насколько продвинулись технологии, изменив нашу жизнь к лучшему. Фильм поможет обратить на это внимание», – рассказал Пушной.

Кто и как выбирает название новых улиц в Москве? Можно ли улыбкой оплатить проезд в метро? Как искусственный интеллект помогает врачам и пациентам? Зачем Москве Цифровой двойник города? Может ли виниловая пластинка быть дальней родственницей облачного хранилища данных? Об этом и многом другом можно узнать из четырехсерийного научно-популярного фильма «Москва в “цифре”».

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, фильм погружает в историю цифровизации города и показывает, как столица за три десятилетия стала одним из самых умных мегаполисов в мире, как технологии ежедневно делают жизнь москвичей еще более комфортной и безопасной. В каждой серии эксперты Правительства Москвы рассказывают, как благодаря технологиям менялись и развивались различные сферы жизни города.