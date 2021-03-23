Александр Скрип отметил День Рождение творческим вечером «Мы вместе»!

В банкетном зале «Golden Palace» состоялось празднование дня рождения музыканта Александра Скрип. Артист провёл его в формате творческого вечера под названием «Мы вместе», где известные артисты исполняли его хиты. В концерте приняли участие Анна Калашникова, Саша Project, Н.И.Н.А , Юлия Беретта, Артур Руденко, Максим Завидия, Виталина Протасова, Павел Соколов, Наталья Соловей и многие другие. Ведущими вечера были Кирилл Палинов и Анна Грачевская.
Александр Скрип и Кира Шайн
«У меня сегодня день рождения! Я спою несколько дуэтов с артистами, здесь будет шоу. Думаю всем сегодня всё понравится!», — рассказывает Александр перед началом концерта.
Н.И.Н.А. и Максим Завидия
«Я буду выступать с песней «Очень нужен ты»: она вывела меня на олимп шоу-бизнеса в 2000‑х годах. Также мы с Максимом Завидия исполним хит «Торнадо» — наш нашумевший дуэт. Я очень благодарна Александру и желаю ему искренних друзей рядом, успехов в его творчестве и главное — здоровья. Я очень рада, что попала на это мероприятие», — поделилась певица Саша Project.
Максим Завидиа также рассказал о своих эмоциях: «Тут невероятная атмосфера: множество творческих людей в дружеской обстановке и в красивом месте. Мы с именинником знакомы всего полгода, но очень хорошо общаемся. Поэтому, как друг, я решил сделать ему символический алкогольный подарок: пусть он станет для Саши поводом собрать всех своих друзей снова».
Наталья Павлинова и Александра Грачевская
Анна Грачевская отметила, что вечер выдался теплым и праздничный и является двойным праздником для Александра в окружении друзей и коллег по сцене.
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