Александр Скрип отметил День Рождение творческим вечером «Мы вместе»!

В бан­кет­ном зале «Golden Palace» состо­я­лось празд­но­ва­ние дня рож­де­ния музы­кан­та Алек­сандра Скрип. Артист про­вёл его в фор­ма­те твор­че­ско­го вече­ра под назва­ни­ем «Мы вме­сте», где извест­ные арти­сты испол­ня­ли его хиты. В кон­цер­те при­ня­ли уча­стие Анна Калаш­ни­ко­ва, Саша Project, Н.И.Н.А , Юлия Берет­та, Артур Руден­ко, Мак­сим Зави­дия, Вита­ли­на Про­та­со­ва, Павел Соко­лов, Ната­лья Соло­вей и мно­гие дру­гие. Веду­щи­ми вече­ра были Кирилл Пали­нов и Анна Грачевская.

Алек­сандр Скрип и Кира Шайн

«У меня сего­дня день рож­де­ния! Я спою несколь­ко дуэ­тов с арти­ста­ми, здесь будет шоу. Думаю всем сего­дня всё понра­вит­ся!», — рас­ска­зы­ва­ет Алек­сандр перед нача­лом концерта.

Н.И.Н.А. и Мак­сим Завидия

«Я буду высту­пать с пес­ней «Очень нужен ты»: она выве­ла меня на олимп шоу-биз­не­са в 2000‑х годах. Так­же мы с Мак­си­мом Зави­дия испол­ним хит «Тор­на­до» — наш нашу­мев­ший дуэт. Я очень бла­го­дар­на Алек­сан­дру и желаю ему искрен­них дру­зей рядом, успе­хов в его твор­че­стве и глав­ное — здо­ро­вья. Я очень рада, что попа­ла на это меро­при­я­тие», — поде­ли­лась певи­ца Саша Project.

Мак­сим Зави­диа так­же рас­ска­зал о сво­их эмо­ци­ях: «Тут неве­ро­ят­ная атмо­сфе­ра: мно­же­ство твор­че­ских людей в дру­же­ской обста­нов­ке и в кра­си­вом месте. Мы с име­нин­ни­ком зна­ко­мы все­го пол­го­да, но очень хоро­шо обща­ем­ся. Поэто­му, как друг, я решил сде­лать ему сим­во­ли­че­ский алко­голь­ный пода­рок: пусть он ста­нет для Саши пово­дом собрать всех сво­их дру­зей снова».

Ната­лья Пав­ли­но­ва и Алек­сандра Грачевская

Анна Гра­чев­ская отме­ти­ла, что вечер выдал­ся теп­лым и празд­нич­ный и явля­ет­ся двой­ным празд­ни­ком для Алек­сандра в окру­же­нии дру­зей и кол­лег по сцене.

Фото – Алек­сандр СИВОГЛАЗОВ

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