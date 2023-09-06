Александр Володкович удостоился премии Muse Design Awards за дизайн приложения «Умный жилой комплекс»

Международная премия в области дизайна Muse Design Awards, один из ведущих конкурсов, который отмечает выдающихся профессионалов дизайна, объявила о победителях своего второго конкурсного сезона 2023 года. Всего было подано более 6 500 заявок из разных уголков мира, каждая из которых надеялась получить почетное звание MUSE.

В этом году награды в номинации «Золото» удостоился Володкович Александр за дизайн приложения «Умный жилой комплекс». «Получение награды от Muse Design Awards 2023 — это не только признание моих профессиональных достижений, но и большая честь быть в числе лучших дизайнеров мира. Благодарю за то, что вы видите и цените нашу страсть к дизайну», — поделился своими чувствами Александр Володкович.

– Какова основная концепция и идея вашего проекта?

– «Умный жилой комплекс» – это не просто мобильное приложение, но и эффективный инструмент, призванный упростить повседневную жизнь жителей многоквартирных домов. Основная идея проекта заключалась в том, чтобы предоставить людям инструментарий для того, чтобы оставаться в курсе событий своего дома, общаться с соседями, удобно оплачивать коммунальные услуги и связываться с управляющей компанией, всё это — в рамках одного приложения.

С точки зрения UX/UI дизайна, моя задача состояла в том, чтобы создать не просто удобное в использовании приложение, но и чтобы каждый его элемент и каждая кнопка имели своё предназначение и были максимально функциональными. Я стремился сделать так, чтобы даже менее продвинутые пользователи смогли бы легко пользоваться приложением и получать от его использования исключительно положительные впечатления.

Дополнительным преимуществом стала интеграция с умными домашними устройствами, благодаря которой каждый житель может настроить свою квартиру так, как ему удобно, делая её более комфортной и функциональной. В итоге, «Умный жилой комплекс» становится не только удобным помощником в повседневной жизни, но и настоящим окном в мир современных технологических возможностей.

– Что вдохновило вас на создание проекта?

– На создание приложения «Умный жилой комплекс» меня вдохновила повседневная жизнь и потребности людей, проживающих в многоквартирных домах. Наблюдая за тем, как многие из нас сталкиваются с различными трудностями в управлении бытовыми делами и коммуникациями внутри жилого комплекса, я понял, что современные технологии могут значительно упростить этот процесс.

– Какие дизайнерские инновации вы использовали при разработке проекта?

– При разработке приложения «Умный жилой комплекс» я делал акцент на современных дизайнерских решениях, чтобы сделать его максимально удобным и эстетически привлекательным.

Основой дизайна стал минимализм. В современном мире, где пользователи ценят чистоту и простоту интерфейса, было важно избавиться от лишних элементов и сделать интерфейс как можно более интуитивным. Каждая деталь, каждый элемент на экране имеет свою функцию и призван помогать пользователю, а не мешать ему.

Учитывая популярность тёмных режимов в современных операционных системах, я решил добавить возможность переключения на тёмную тему. Это не только следование трендам, но и забота о комфорте пользователей, которые предпочитают использовать приложение в вечернее время. Также большое внимание было уделено интерактивности. Анимированные кнопки и плавные переходы придают динамичность и делают взаимодействие с приложением более живым и запоминающимся.

– В чём, по вашему мнению, заключается уникальность вашего проекта?

– «Умный жилой комплекс» превращает ваш смартфон в мощный инструмент управления вашим домом и общением с соседями. Его основное преимущество заключается в уникальном сочетании функций, которые раньше были доступны только через несколько разных приложений.

Представьте, что в одном месте вы можете оплачивать коммунальные услуги, общаться с соседями через удобный чат, управлять элементами умного дома, открывать шлагбаум и даже выпускать временные пропуска. Обычно для выполнения всех этих действий требовалось несколько приложений, но я собрал все это в одном месте для вашего удобства.

Больше того, мой подход к разработке был направлен на тесное взаимодействие с жителями и управляющими компаниями. Это позволило мне глубоко понять их потребности и проблемы. Результатом стало приложение, которое не только внешне привлекательно, но и отвечает реальным вызовам повседневной жизни жителей многоквартирных домов.

– С какими проблемы или вызовы вы столкнулись в процессе работы над проектом и как вы их преодолели?

– В реализации проекта «Умный жилой комплекс» я столкнулся с рядом проблем, каждая из которых стала уроком и дорогой к успеху. Прежде всего, интеграция разных систем управления умным домом оказалась сложной задачей. У каждой системы были свои особенности, и требовалась детальная проработка для их объединения в единое приложение.

Но, пожалуй, самым важным этапом было взаимодействие с сообществом. Я уделил много времени общению с жителями и управляющими компаниями, чтобы понять их реальные потребности и желания. Это помогло адаптировать дизайн и функционал приложения так, чтобы оно было максимально удобным и полезным. Создать интуитивно понятный и привлекательный интерфейс было еще одним вызовом. Но благодаря обратной связи и тестированию с реальными пользователями, мне удалось добиться желаемого результата.

Каждый из этих этапов усилил мою уверенность в том, что главная цель - делать жизнь людей лучше - оправдана.

Для справки:

Александр Володкович (1991 г.р.) — выдающийся дизайнер с более чем 8-летним стажем в разработке дизайна для сайтов и мобильных приложений. В настоящее время он занимает должность продуктового дизайнера в финтех-компании, работая над проектом BNPL «Подели».

Помимо впечатляющего профессионального пути, Александр является членом жюри многих международных дизайнерских конкурсов и владельцем ряда престижных наград в этой области. Он также активно участвует в менторстве для начинающих дизайнеров. Этот труд был отмечен в июле 2023 года, когда Александр был признан одним из топовых менторов на платформе ADPList, войдя в 1% лучших из них.

Познакомиться с портфолио можно по предложенной ссылке.

можно по предложенной ссылке. Работа победителя на сайте Премии.

Над материалом работала Александра НЕСНОВА,

Фото - из личного архива Александра ВОЛОДКОВИЧА

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